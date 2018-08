Fuchs und Hase haben sich zum Fressen gern

Das Pantaleon-Figurentheater hat im Zeughaus das Stück „Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen“ aufgeführt. Das Figurentheaterstück nach dem Bilderbuch der Autorin Kathrin Schärer erzählt die Geschichte zweier gegensätzlicher Tiere: einem kleinen Hasen und einem hinterlistigen Fuchs, die sich im Wald über den Weg laufen. Doch statt ans Fressen zu denken, entsteht eine Freundschaft – zumindest, bis sich beide „Gute Nacht“ sagen.

Das Kinder-Sommertheater im Zeughaus geht mit einem ruhigeren Stück und in gemütlicher Atmosphäre zu Ende. Begleitet von Countrymusik und dem einen oder anderen Audiogeräusch raschelnder Blätter oder pfeifendem Wind wurde ein modernes Figurentheater geboten. Vor allem die ganz kleinen Zuschauer fanden die piepsige Stimme des Hasen und den tollpatschigen Fuchs zum Schreien komisch.

Spielerisch erinnert der Forscher die Kinder daran, dass man immer für Ordnung sorgen müsse: „Mit Schuhen ins Zelt? Kinder, das geht gar nicht.“ Zu guter Letzt bittet er alle Erwachsenen darum, die Handys auszuschalten und erinnert daran: „Beim Beobachten muss man natürlich die ganze Zeit leise sein.“

Hasen retten sich mit einem Lied

Ein kleines Forscherzelt mit herausragenden Ästen, beleuchtet von Tausenden Sternen, und ein Forscher mit Pfadfinderhalsband mittendrin – die Kinder aus dem Publikum machen sich, zusammen mit dem Forscher, auf die Suche nach dem Ort, an dem sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen, und entdecken Folgendes: Hase Max will die Sterne zählen. So, wie er es jeden Abend mit seinem Papa in einem Lied singt, wenn er zu Bett geht. Also macht er sich auf den Weg zum großen Hügel. Von dort hat man nämlich den „allertollsten Ausblick auf all die leuchtenden Punkte am Himmel“. In der großen Dunkelheit findet der kleine Hase nicht mehr zu seinem Hasenbau zurück. Der hungrige Fuchs Wolfi läuft Max zufällig über den Weg und will sich sofort auf den jungen Hasen stürzen. Doch noch bevor er zuschnappen kann, erzählt Max mit Überzeugung, dass der Fuchs ihn nicht fressen dürfe, da dies der Ort sei, an dem sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen. Wolfi schlägt vor, mit Max den Hasenbau zu suchen, in der Hoffnung, dass dort noch ein schmackhafter Hase auf ihn wartet. Doch davon ahnt Max nichts.

Wolfi sieht das saftige Hasenfleisch mit Karottenbeilage vor sich und Max’ einziges Ziel ist es, zu seinem Hasenpapa zurückzufinden: Über Hügel und „den gefährlichen Weg“ entlang, verlaufen sie sich mehrmals und müssen sich sogar vor dem Jäger verstecken. Der Hasenbau ist gefunden und Papa Hase ist zur Freude des Fuchses dort. Doch noch bevor Wolfi wieder zuschnappen kann, erhebt Max seine zarte Stimme und fordert von ihm ein Gutenachtlied, denn das gehöre sich so, wenn sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen. Es ist aber Wolfi, bei dem sich langsam die Augen schließen. Mit Papa Hase hängt Max den Fuchs auf die Spitze eines Baumes, damit beide Hasen in Ruhe schlafen können. Und während der Vater wieder singt: „Weißt du, wie viel Sternlein stehen am blauen Himmelszelt?“, antwortet Max: „42 – das hat mir der Fuchs gesagt.“