FU wirbt für mehr Frauen in der Politik

Nicht nur reden, sondern machen, lautet eigenen Angaben zufolge die Devise der Frauen-Union (FU) Kreisverband Lindau. Wie viel sie im vergangenen Jahr gemacht haben, darauf haben die Damen bei der Hauptversammlung mit Jahresabschlussfeier zurückgeblickt.

In der Bilanz blickte die FU-Vorsitzende Daniele Kraft auf ein erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr zurück. Verschiedene Veranstaltungen vor Ort und wichtige Anträge zum CSU-Parteitag zur Unterstützung in der Kurzzeitpflege und den notwendigen Ausbau dafür, wurden dort einstimmig angenommen und von der bayerischen Staatsregierung aufgenommen. Die FU bekam Einblick in die Arbeit der Schleierfahndung, in Großprojekte der Stadt Lindau, besichtigte die Firma Liebherr und Ministerpräsident Markus Söder in Scheidegg. Die Vorsitzende freue sich besonders über die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und der JU, heißt es weiter. Dabei habe sie schon die Kommunalwahl im Blick. Nach der Landtagswahl, bei der die Frauen bei Direktmandaten das Nachsehen hatten, sollen bei der Kommunalwahl 2020 Frauen und Junge auf der CSU-Liste zur Kommunalswahl eine Chance haben. In diesem Zusammenhang forderte sie die Frauen auf, sich zu trauen.

Drei Frauen haben in diesem Jahr am Mentorenprogramm des FU-Bezirksverbands Schwaben teilgenommen und wurden vor Ort von der FU-Vorsitzenden und Kreisrätin Daniele Kraft als Mentorin begleitet. Von Lindau über Augsburg bis München bekamen die Mentees einen Einblick in die politische Arbeit.

In ihrem Grußwort haben Landrat Stegmann, nach einem Bericht zur Kreistagsarbeit, mit CSU-Kreisvorsitzendem Bürgermeister Ulrich Pfanner, nach einem Lob für die gute und wichtige Arbeit der FU, für Frauen auf die Kommunalwahlliste geworben.