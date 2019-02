Fußballhallenturnier verbindet viele Nationen

Der serbische Kultur- und Traditionsverein organisiert in der Dreifach-Turnhalle in Lindau, Reutiner Straße 4, seit mittlerweile zwölf Jahren ein Hallenfußballturnier. Heuer findet das Turnier am Sonntag, 24. Februar, von 9 bis 21 Uhr statt. Wie der Veranstalter mitteilt, kommen 28 Mannschaften, die zum Großteil aus ethnischen Gruppen Ex-Jugoslawiens bestehen. Es sind aber auch Spieler aus vielen anderen Ländern mit am Start.

So haben sich unter anderem Teams aus München, Nürnberg, Ulm, Stuttgart, Singen Erlangen, Konstanz, Österreich der Schweiz und auch ein Team aus Bosnien-Herzegowina und natürlich Mannschaften aus der näheren Umgebung, aus Lindau, Heimenkirch, Ravensburg, Wangen, Friedrichshafen und Weiler, angemeldet. Einlagespiele zweier Damenmannschaften, sowie zweier Bambini-Teams werden in den Fussballpausen gespielt.

Wie der Veranstalter stolz mitteilt, sei es bei dem Turnier noch nie zu gröberen Auseinandersetzungen gekommen. „Bei uns stehen die Menschen im Vordergrund, nicht die ethnische Herkunft“, schreibt der Kulturverein in seiner Pressemitteilung.

Während der Spiele werden die Besucher mit Köstlichkeiten wie Cevapcici im Fladenbrot, serbische Bratwurst und anderen Leckereien versorgt, und können den Klängen einer Liveband aus Serbien lauschen.