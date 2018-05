Fußballfrauen stehen kurz vor der Meisterschaft

Ein Punkt fehlt noch zum Glück. SpVgg Lindaus Frauen wollen in den Spielen der Regionenliga am Freitag (19.30 Uhr) in Rein- stetten und Sonntag im Lindauer Stadion (11 Uhr) gegen den SV Alberweiler II den fehlenden Zähler zur Meisterschaft erkämpfen.

Bereits am Freitagabend können die Frauen der SpVgg Lindau die Meisterschaft perfekt machen, nötig hierfür wäre ein Punktgewinn beim sehr heimstarken SV Reinstetten. Zwar gewann die Mannschaft von Lindaus Trainer Achim Schnober das Hinspiel im Lindauer Stadion mit 6:1, jedoch zeigt die Lindauer Mannschaft meist zwei Gesichter. Zu Hause weist das Lindauer Team eine makellose Bilanz mit elf Siegen in elf Spielen und einem Torverhältnis von 55:8 auf.

Auswärts hatte das Team jedoch oft Schwierigkeiten, die Spiele erfolgreich zu gestalten. So musste die SpVgg beide Saisonniederlagen auswärts hinnehmen und kam auch in Maierhöfen nicht über ein 1:1 hinaus. Mit Aylin Rapp (13 Tore) und Sophia Ströbele (10 Treffer) hat der SV Reinstetten zwei sehr starke Angreiferinnen in seinen Reihen, diese gilt es zu neutralisieren.

Sollte dies gelingen und die Abwehr um Libera Verena Schropp an die Leistungen aus den vergangenen Auswärtsspielen anknüpfen, müsste der Punktgewinn im Nachholspiel möglich sein, der praktisch zum Gewinn der Meisterschaft reichen würde. Die SpVgg Lindau hätte zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte Vorsprung und ein um 29 Tore besseres Torverhältnis gegenüber dem Tabellenzweiten SGM Haslach/Wangen.

Am Sonntag geht es schon wieder weiter

Bereits 39 Stunden nach Schlusspfiff in Reinstetten muss die Lindauer Mannschaft am Sonntagvormittag um 11 Uhr im Lindauer Stadion zum letzten Heimspiel gegen den SV Alberweiler II antreten. Dass der SV Alberweiler II, der momentan auf dem vierten Tabellenplatz rangiert, zu den Spitzenteams der Liga zählt, mussten die Inselstädterinnen in der Vorrunde am eigenen Leib erfahren, als man die Heimreise aus Alberweiler mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck antreten musste. Bei dieser Niederlage machten mit Janina Friese und Laura Mohr zwei Spielerinnen des Regionalligakaders den Unterschied aus, erzielte doch Friese einen Treffer selbst und bereitete die beiden anderen mustergültig vor. Mit Silvana Mohr (8 Tore), Melanie Wenger (8 Treffer, davon zwei gegen die SpVgg Lindau) und Dragana Rodic (die in den letzten Spielen 6 Tore erzielte) verfügt die Mannschaft über sehr erfahrene Spielerinnen, die auch schon in der Oberliga beziehungsweise Regionalliga zum Einsatz kamen.

So trifft die Aussage von Trainer Schnober den Nagel auf den Kopf: „Die beiden Spiele an diesem Wochenende werden nicht einfach. So kann ich nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen und der SV Alberweiler II ist eine Wundertüte. Ich bin gespannt ob sich der SV Alberweiler II wieder gegen uns mit Spielerinnen aus der Ersten verstärkt. Glücklicherweise stehen mir dieses Wochenende mit Torfrau Anna Bundschuh und Libera Verena Schropp, auf die ich in Bergatreute verzichten musste, zwei wichtige Säulen meiner Mannschaft wieder zur Verfügung.“ (lz)