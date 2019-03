Fußballerinnen der SpVgg Lindau vor Heimauftakt

Am Sonntag um 11 Uhr empfangen die Landesliga-Fußballerinnen der SpVgg Lindau im Stadion den Tabellenneunten SV Granheim. Lindaus Trainer Achim Schober ist sich laut Vorschau bewusst, dass die Aufgabe nicht leichter werden wird als bei der Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Sondelfingen. in Reutlingen. „Gegen den Verbandsligaabsteiger SV Granheim brauchen wir alle Spielerinnen in Topform, um zu punkten. Schon im Hinspiel mussten wir uns mit einem 2:2 begnügen, da hatten wir noch alle Spielerinnen an Bord. Zudem sehe ich Granheim in der Rückrunde wesentlich stärker als in der Vorrunde. Das zeigt mir auch das Ergebnis vom letzten Wochenende, als sie in Eglofs mit 1:0 gewonnen haben. Wichtig wäre auch, dass wir mal eine unserer zahlreichen Chancen in Tore ummünzen würden. Wir können nicht darauf vertrauen, dass wir in jedem Spiel zehn Einschussmöglichkeiten haben, um ein Tor zu erzielen. Für uns gilt es jetzt, möglichst schnell die 30-Punkte-Marke zu erreichen, um ruhig in die nächsten Spiele gehen zu können“, sagt SpVgg-Trainer Achim Schnober

Mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 24:10 rangiert die SpVgg Lindau zwar immer noch auf dem dritten Tabellenplatz. Jedoch hat sich der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz seit dem vergangenen Wochenende auf neun Zähler verringert. So gilt es für die Lindauerinnen, weiter Punkt um Punkt für den Klassenerhalt zu sammeln. Der SV Granheim, der sich nach einem schwachen Saisonstart gefangen und in den letzten Spielen der Vorrunde und im ersten Rückrundenspiel gepunktet hatte, braucht ebenso jeden Punkt. Ist er doch als Tabellenachter (13 Punkte) nur wegen des besseren Torverhältnisses von 16:20 auf einem Nichtabstiegsplatz. Herausragende Spielerin des SVG ist Torjägerin Franziska Uhl die ein Drittel aller Treffer erzielte. Sollte es der SpVgg, im Gegensatz zum Hinspiel, als Uhl einen Treffer erzielte, gelingen, sie aus dem Spiel zu nehmen, könnte ein Punktgewinn möglich sein.