Fußballerinnen der SpVgg Lindau reisen nach Rottweil

Beim FV 08 Rottweil treten die Landesliga-Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau am siebten Spieltag an. Die Partie am Sonntag, 28. Oktober, beginnt um 13 Uhr. Laut Pressemitteillung treffen in dieser Partie zwei Aufsteigermannschaften aufeinander.

Wie die SpVgg als Meister aus der Regionenliga 6, stieg auch Rottweil Ende der Vorsaison als Meister der Regionenliga 4 in die Landesliga auf. Mit 56 Punkten und einem Torverhältnis von 76:30 können die Schwarzwälderinnen auf eine großartige Saison zurückblicken. Maßgeblichen Anteil am Titelgewinn hatte Rottweils Torjägerin Deborah Theis, die mit 32 Treffern beinahe jedes zweite FV-Tor erzielte.

Mit ihren bislang sechs erzielten Toren in sechs Landesligaspielen trifft sie auch eine Liga höher bislang zuverlässig. Darüber hinaus verfügt Rottweil mit Alissa Leopold über eine weitere Spielerin, die mit vier Treffern in der oberen Tabelle der aktuellen Torschützenliste rangiert. Da Rottweil, im Gegensatz zum vorherigen Lindauer SV Eglofs, über zwei Stürmerinnen verfügt, die jederzeit in der Lage, sind ein Tor zu erzielen, dürfte die Aufgabe für die Spielvereinigung wesentlich schwerer werden als beim Auswärtssieg im Allgäu vor einer Woche. Mit 15 Treffern erzielte der FV 08 Rottweil bisher genauso viele Tore wie die Lindauerinnen, musste jedoch im Gegensatz zur Mannschaft vom Bodensee, die mit drei Gegentreffer über die beste Abwehr der Liga verfügen, jedoch bereits 16 Gegentore hinnehmen.

„Sollte meine Mannschaft nach der langen Anfahrtsstrecke eine ähnliche Leistung abrufen wie in Eglofs und wir die beiden gefährlichen Spitzen unter Kontrolle bekommen, rechne ich mir durchaus etwas aus. Zwar konnten einige Spielerinnen unter der Woche aus Krankheitsgründen nicht voll trainieren, jedoch hoffe ich, dass am Sonntag alle an Bord sind und wir unsere Serie von sechs ungeschlagenen Spielen ausbauen können“, sagt SpVgg-Coach Achim Schnober im Vorfeld der Auswärtspartie.

Trotz der aktuellen Erfolgsserie gibt sich Schnober mit Blick auf die kommenden Wochen eher vorsichtig. „Momentan rangieren wir auf Grund unseres Torverhältnisses am zweiten Platz in der Landesliga, jedoch bleibt der Klassenerhalt unser vorrangiges Ziel. So lange dies nicht erreicht ist, denke ich von Spiel zu Spiel.“