Fußballerinnen der SpVgg empfangen SV Deuchelried

Mit dem SV Deuchelried empfängt die Spielvereinigung Lindau am Sonntagvormittag (29. April, 11 Uhr) im Lindauer Stadion den aktuell Tabellenelften der Regionenliga. Mit 17 Punkten und einem Torverhältnis von 27:38 befindet sich Aufsteiger SVD mitten im Abstiegskampf und benötigt jeden Punkt um den Klassenerhalt zu sichern.

Weshalb der SV Deuchelried sich so schwertut, ist vielen Kennern des Frauenfußballs ein Rätsel. Verfügen die Allgäuer doch über eine der besten Jugendabteilungen Oberschwabens. So spielen die B-Juniorinnen bereits mehrere Jahre in der Verbandsliga, und verzichteten, nachdem sie Meister wurden, auf den Aufstieg in die Oberliga. Auch bei den C-, D- und E-Juniorinnen zählen die Deuchelriederinnen zu den besten Teams des Bezirks Bodensee und können in mehreren Altersstufen zwei Mannschaften stellen, wie auch bei der aktiven Frauenmannschaft. Zudem ist der SVD eine der wenigen Mannschaften im Bezirk Bodensee, die eine A-Juniorinnen stellen. So kann Deuchelrieds Trainer aus einer schier unendlichen Anzahl aus Spielerinnen auswählen, um eine schlagkräftige Mannschaft in der Regionenliga zu stellen.

Neben einem großen Umbruch nach dem Aufstieg des SV Deuchelrieds kamen am vergangenen Wochenende nur noch sechs Spielerinnen, die im vorherigen Spiel zum Fünfzehner-Kader zählten, zum Einsatz, wurde man auch von großen Verletzungssorgen geplagt. So fiel mit Torfrau Ida Kessler eine der besten Torhüterinnen des WFV-Bezirks mehrere Wochen aus. Auch Torjägerin Nicole Heine, die nicht nur maßgeblichen Anteil an den Aufstiegen des SV Haslach, vor ihrer Rückkehr zum SV Deuchelried hatte, musste ersetzt werden und spielt momentan meistens in der zweiten Mannschaft.

Dass die Mannschaft von Lindaus Trainer Achim Schnober den SV Deuchelried nicht unterschätzen darf, zeigte das Hinspiel. Da waren die Inselstädterinnen zwar klar feldüberlegen, siegten am Ende durch einen Eckball von Marina Rudhart, den eine Spielerin Deuchelrieds ins eigene Tor abfälschte, denkbar knapp mit 1:0. Nachdem Tabellenführer SGM Haslach/Wangen unter der Woche mit 0:2 in Tettnang unterlag, will Schnober mit seiner Mannschaft die Partie an diesem Sonntag unbedingt gewinnen, um die makellose Heimbilanz auszubauen.