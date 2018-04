Fußballerinnen aus Lindau gelingt klarer Erfolg

Mit einem nie gefährdeten 7:0 am Sonntag beim Tabellenletzten SC Unterzeil-Reichenhofen II haben die Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau den zweiten Tabellenplatz in der Regionenliga 6 gefestigt. „Wir haben endlich auswärts mal eine Klasseleistung gezeigt und am Ende mehr als verdient gewonnen. Besonders das letzte Tor von Louisa Schediwy war Weltklasse, wie sie beinahe die ganze Abwehr ausspielte und den Ball unhaltbar ins Eck schlenzte“, sagte Trainer Achim Schnober nach dem klaren Sieg.

Bereits nach sieben Minuten hatten die Gäste Grund zur Freude: Nachdem die Lindauerinnen den Gegner mit ihrem Pressing kaum zur Entfaltung kommen ließen und mehrere Eckbälle hatten, erzielte Monja Rudhart nach dem vierten Eckball aus dem Gewühl heraus das 1:0. Als sie schön frei gespielt wurde und den Ball zum 2:0 in lange Eck schoss, traf Lisa Wisotzki in der 20. Minute nur die Latte. In der 25. Minute erzielte Annika Stohr nach Querpass von Marina Rudhart den 3:0-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff änderte sich laut Bericht wenig am Spielverlauf. Einer drückend überlegenen Mannschaft aus Lindau hatte Unterzeil wenig entgegenzusetzen. So musste Lindaus Torfrau Anna Bundschuh keinen einzigen gefährlichen Ball halten. In der 55.Minute hatte Lisa Wisotzki ihren großen Auftritt, als sie zwei Gegenspielerinnen mit ihrer Schnelligkeit ausspielte und den Ball ideal zur Mitte passte und Marina Rudhart das Leder nur noch zum 4:0 über die Linie drücken musste. Praktisch identisch lief das 5:0 ab: Wieder überlief Lisa Wisotzki mehrere Gegenspielerinnen und passte an die Strafraumgrenze, von wo aus Marina Rudhart den Ball 16 Metern ins Eck schoss. Nachdem Unterzeils Torfau einen Schuss nicht festhalten konnte, umspielte Merve Avci sie und schob den Ball zum 6:0 ein. Hierbei verletzte sich Unterzeils Torfrau und musste durch eine Feldspielerin ersetzt werden. Den Schlusspunkt setzte Louisa Schediwy.