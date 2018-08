Fußball: SpVgg feiert ersten Sieg

Die SpVgg Lindau feiert im letzten Testspiel vor der Punkterunde, die am Wochenende startet, in Lindenberg den ersten Saisonsieg. Daniel Rupflin (15.) und Michael Riedesser (36.) erzielten gegen den Bezirksligisten Lindenberg die Tore bereits in Hälfte eins. „Wir haben eine mannschaftlich starke Leistung gezeigt“, sagte Spielertrainer Marco Mayer, der beide Tore vorbereitete.

Die Fans der SpVgg mussten nun lange warten, bis sie einen Sieg ihrer Mannschaft erleben durften. Deutliche Niederlagen zu Beginn der Vorbereitung, das Aus im Pokal gegen Schlachters (1:3) und dann das 2:2 in Oberstdorf. Es war das erste positive Zeichen. „Die Spieler waren körperlich nicht so weit wie heute“, sagt Mayer. Verletzungen und Urlaub machten dem neuen Spielertrainer einen Strich durch die Rechnung. In Lindenberg stand nicht der gesamte Kader zur Verfügung, aber die Spieler sind mittlerweile körperlich deutlich fitter als Ende Juli. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, dürfen uns aber nicht zurücklehnen. In der letzten Woche vor dem Saisonstart müssen wir im Training Gas geben. Am Sonntag kommt mit der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz ein hartes Stück Arbeit auf uns zu“, so Mayer.