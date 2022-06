Frust über G7-Grenzkontrollen? Zwei 19-Jährige schlagen auf Bundespolizisten ein

In der Nacht auf Freitag ist es zu einer Prügelei an der Kontrollstelle Sigmarszell auf der Autobahn 96 gekommen: Erst wollte sich zwei 19-Jährige nicht ausweisen, dann prügelten sie plötzlich auf Lindauer Bundespolizisten ein. Zwei der Polizisten mussten daraufhin im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Doch das blieb nicht der einzige Zwischenfall in dieser Nacht.

Wie die Bundespolizei Kempten mitteilte, kontrollierten die Bundespolizisten die beiden 19-jährigen und einen 17-jährigen Deutschen im Zuge der G7-Grenzkontrolle an der A96 bei Sigmarszell. Alle drei verhielten sich laut Polizei aggressiv und verweigerten die Herausgabe ihrer Ausweisdokumente. Um Belege für ihre Identität zu finden, sollten die Reisenden durchsucht werden. Während der Durchsuchung schlugen die beiden 19-Jährigen plötzlich auf die Beamten ein, sodass vier Beamte leicht verletzt wurden. Zwei der Polizisten mussten ärztliche Hilfe im Lindauer Krankenhaus in Anspruch nehmen.

Sie Staatsanwaltschaft ordnete bei den 19-Jährigen eine Blutentnahme an. Danach konnten die beiden ihre Reise fortsetzten. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 17-Jährige wurde vom Erziehungsberechtigten an der Kontrollstelle abgeholt.

57-jähriger Marokkaner entblößt sich nach Kontrolle – und muss nach Österreich zurück

Auch ein 57-jähriger Marokkaner, der mit abgelaufenem Reisepass nach Deutschland einreisen wollte, wurde bei der Kontrolle aggressiv. Nachdem die Bundespolizisten ihn durchsucht hatten, entblößte sich der Mann und leistete Widerstand gegen die Polizisten. Nach einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Versuchs der unerlaubten Einreise nach Deutschland wurde er nach Österreich zurückgewiesen.

Statt 200 Euro Geldstrafe zehn Tage ins Gefängnis

Ebenfalls am Grenzübergang Lindau-Autobahn kontrollierte die Bundespolizei einen 26-jährigen Staatsangehörigen der Republik Moldau. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Villingen-Schwenningen wegen Diebstahls und von der Staatsanwaltschaft Rottweil wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gesucht. Da er die verhängte Geldstrafe von 200 Euro nicht aufbringen konnte, musste er die Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen in der Justizvollzugsanstalt Kempten antreten.

Eine 25-jährige Rumänin, welche von der Bundespolizei am Grenzübergang Lindau-Ziegelhaus kontrolliert wurde, war von der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz zur Fahndung ausgeschrieben. Sie konnte die fällige Geldstrafe von 500 Euro vor Ort bezahlen und ihre Fahrt fortsetzen, so die Bundespolizei weiter.