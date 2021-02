Frührentner hält Polizei auf Trab

Ein 56-järiger Mann aus Lindau beschäftigt seit Ende Januar fast täglich die Lindauer Polizei. Allein am Donnerstag musste diese dreimal wegen ihm einschreiten, heißt es im Polizeibericht. Zweimal nutzte er den Lindauer Stadtbus ohne Fahrschein, obwohl er ein Hausverbot in den Stadtbussen hat. Am Morgen randalierte er in einer Lindauer Arztpraxis, da er zu spät zu seinem Termin gekommen ist und dann warten musste. Ihm wurde von dem Arzt ein Hausverbot und durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Mehrere Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) sind daher gegen ihn anhängig.