Frost hat Lindauer Obstbauern verschont

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, freut sich Martin Nüberlin. Der Sprecher der heimischen Obstbauern berichtet, dass der Frost in der Nacht zum Donnerstag den heimischen Obstbauern kaum geschadet habe. Anders ist es weiter westlich.

Nüberlin berichtet, dass es am See überhaupt nicht kälter war als null Grad, und im Lindauer Hinterland seien die Temperaturen nicht unter drei Grad minus gefallen. Deshalb seien nur einzelne Blüten an wenigen Apfelbäumen betroffen, „aber das hat keine Auswirkungen“.

Landwirte rechneten mit Schlimmerem

Betroffenen seien lediglich ein paar Erdbeerfelder, die nicht geschützt waren. Angesichts der Vorhersagen hatten die Landwirte mit üblen Folgen gerechnet. Entsprechend entspannt sei die Stimmung unter den Kollegen, weil es nicht so schlimm gekommen ist. Da seien die Kollegen im Westen des Bodensees leider heftiger betroffen, ergänzt Nüberlin. Schon in Kressbronn haben Obstbauern ihre Blüten deshalb beregnen lassen, damit ein Eismantel die Blüten vor extremer Kälte schützt. Solche Anlagen gibt es am bayerischen Bodensee laut Nüberlin nur für Erdbeeren.