Fronleichnam 2022 – das Fest des Leibes unseres Herrn

Wir Lindauer Katholiken von der Pfarrgemeinde „ Münster unserer lieben Frau zu Lindau“ haben das Fronleichnamsfest am 16. Juni mit einem Festgottesdienst um 9:00 Uhr im Münster für die Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel gefeiert, dem dann anschließend die große Prozession mit 3 prachtvoll gestalteten Altären folgte. Der Weg wurde vom Münster zum 1. Altar, welcher von der Pfarrei St. Maria aus Zech liebevoll gestaltet wurde, in der Fischergasse beim Pfarramt angesteuert. Hier wurde der Segen für Felder, Wälder und Wiesen gespendet, das Evangelium verlesen und dann durch den Herrn Stadtpfarrer Hw. Robert Skrzypek mit der konsekrierten Hostie in der Monstranz zu den nächsten Altarstationen getragen. Zwischen den Altären spielte der Musikverein Reutin, unter der Stabführung von Herrn Florian Zwetti, geistliche Lieder und Choräle. Vom Barfüßerplatz, wo diesmal der 2. Altar von St. Josef aus Reutin am Eichmeisterbrunnen dekorativ aufgebaut wurde, ging´s dann weiter die Linggstraße hinauf zum Stiftsplatz, wo beim Amtsgericht der 3. Altar, von der Münsterpfarrei aufwändig aufgebaut, besucht wurde. Von dort aus ging es direkt in das Münster zum 4. Altar zum abschließenden Segen.

Die Ministranten mit Kreuz und Fahnen führten die Prozession an. Dann folgten der 1. Teil der Gläubigen, die „Frauenseite“, dann das Kolpingsbanner, dann die Musikkapelle Reutin, dann wiederum Ministranten mit Weihrauchfaß, Glocken und Laternen. Erstkommunionskinder umringten den Himmel, unter dem der Herr Pfarrer mit der Monstranz wandelte, dann folgten 2 Vorbeter und zum Schluß dann der 2. Teil der Gläubigen, die „Herrenseite“.

Hier stellte der Pfarreiengemeinschaftsrat fest, dass eine recht rege Beteiligung von Gläubigen an der Festmesse und Prozession teilgenommen haben. Zeigten Sie doch alle, dass Sie Katholiken aus Überzeugung sind und das Fronleichnamsfest tatkräftig mitgefeiert haben, frei nach dem Sinn des Evangelisten Johannes, der geschrieben hat: „Und Jesus sagte im Abendmahlsaal: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag.“ Dieses lebendige Brot in Gestalt unseres Herrn Jesus Christus möge uns alle segnen und beschützen bis an´s Ende unserer Tage.