Fröhliche Gesichter am „Lindauer Gartenstrand“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einige Wochen fieberten ca. 20 Familien des Familienstützpunktes Westallgäu ihrem Ausflug zur Lindauer Gartenschau entgegen. Letzten Montag war es endlich soweit! Ausgerüstet mit Kinderwagen, Taschen und Rucksäcken trafen sich Eltern und Kinder verschiedenster Nationalitäten am Busbahnhof in Lindenberg, um von Klaus Burkhard persönlich, dem Inhaber des gleichnamigen Reiseunternehmens in Lindenberg, vom Westallgäu nach Lindau gebracht zu werden.

Bereits im Bus war die Vorfreude aller Beteiligten groß, als die von den Stadtwerken Lindenberg gesponserten Eintrittskarten in Empfang genommen werden konnten. Endlich in Lindau auf dem Gelände der Gartenschau angekommen, schwärmten die Kinder mit Ihren Begleitpersonen, dem Team des Familienstützpunktes und Mitarbeiterinnen des Vereins „Freunde statt Fremde“ aus, um alles zu inspizieren.

Die größeren Kinder fanden sofort Lust am Skateboard fahren auf dem Skatepark, welche Dank des Vereins „Lindau Move“ ausgeliehen werden konnten. Besonderen Spaß bereiteten die Spiele am Zirkuszelt und die Eroberung des neuen Spielplatzes am See. Während die Kleinen auch das „kühle Nass“ des Bodensees genossen, zeigten sich die Erwachsenen begeistert vom naturnahen Gelände, den Pflanzen und über die kleine Auszeit vom Familienalltag – in entspannter Atmosphäre!

Nach einem ereignisreichen Nachmittag bei herrlichstem Sommerwetter und gelungenem Miteinander tauchte Herr Burkhard pünktlich zum vereinbarten Termin mit seinem Bus wieder auf und die Familien traten glücklich und zufrieden ihre Heimreise an. Ein herzliches Dankeschön allen schon erwähnten Unterstützern, sowie dem „Freundeskreis Natur in Lindau“, ohne die dieses „Highlight“ für viele Familien nicht möglich gewesen wäre!