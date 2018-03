Fritz Achberger geht in den Ruhestand

Hans-Michael Fischer, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), hat bei einer Erste-Hilfe-Ausbildung im Rotkreuzhaus am Wochenende ehrenamtlichen Ausbildern in der Breitenausbildung für deren Mitarbeite gedankt. „Die Breitenausbildung ist wachsendes und ebenso wichtiges Geschäftsfeld im BRK-Kreisverband Lindau“, erklärte Fischer.

In den vergangenen Jahren konnten die Teilnehmerzahlen in der Breitenausbildung innerhalb des BRK-Kreisverbandes Lindau gesteigert werden. „Vor einigen Jahren bildeten wir noch rund 2200 Kursteilnehmer im Jahr aus, heute liegt die Anzahl bei über 3100 Lehrgangsteilnehmern pro Jahr“, berichtete der Geschäftsführer. Von 2013 bis 2017 wurden rund 12 500 Personen vom BRK Kreisverband geschult. Ziel aller Lehrgänge sei es, den potentiellen Ersthelfern Sicherheit und Wissen zu vermitteln, um in einer eventuell auftretenden Notsituation schnell und adäquat Hilfe leisten zu können.

Fischer dankte den ehrenamtlichen Ausbildern Patrik Hermann, Berthold Burow, Sandra Mayer und Fritz Achberger für deren langjährige Mitarbeit in der Breitenausbildung. Aus verschiedenen Gründen beendeten die Helfer ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Ausbilder.

Ein besonderer Dank wurde dabei Fritz Achberger (Bereitschaft Weiler) zu Teil, der nach rund 44 Jahren als ehrenamtlicher Ausbilder im Kreisverband Lindau seine aktive Ausbildertätigkeit an den berühmten „Nagel“ hängt. Bereits im Jahr 1974 legte Achberger mit dem Ablegen des Ausbilderlehrgangs in Deissenhofen den Grundstein für seine Ausbilderkarriere, bei der in vielen Lehrgängen weit mehr als 3500 Personen von ihm ausgebildet worden sind.

Für besonders viel geleistete Dienste im vergangenen Jahr erhielten von Kreisgeschäftsführer Hans-Michael Fischer Gudrun Zeibig und Monika Grünenburg als Dankeschön einen Blumenstrauß überreicht. Beide Ehrenamtliche kamen im vergangenen Jahr zusammen auf 72 gehaltene Kurse, an denen 1176 potentielle Ersthelfer teilnahmen.