Frist für den Vignettenwechsel läuft ab

Mit Schlag Mitternacht endet von Mittwoch auf Donnerstag die Übergangsfrist bei den Klebevignetten: ab 1. Februar, Null Uhr, gilt nur mehr die Klebevignette in Kirschrot. Höchste Zeit also, sich bei einer der 6000 Vertriebsstellen im In- und Ausland die neue Klebevignette zu besorgen. Alternativ dazu gibt es seit November 2017 die digitale Vignette auf www.asfinag.at oder über die kostenlose App „Unterwegs“. Aber Achtung: Für Konsumenten sind alle digitalen Vignetten aufgrund der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz erst am 18. Tag nach dem Kauf gültig.

Die Einhaltung der Vignettenpflicht wird das ganze Jahr über durch die Asfinag-Mautaufsicht und mit Hilfe von mobilen Vignettenkontroll-Kameras überprüft. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich durch Mauteinnahmen aus dem hochrangigen Straßennetz und erhält laut Pressemitteilung keine finanziellen Zuschüsse aus dem Staatsbudget. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Vignette, der Lkw- und Bus-Maut sowie aus der Streckenmaut werden demnach wieder in Bau, Betrieb und Sicherheit des hochrangigen Straßennetzes in Österreich investiert.

Zum Entfernen der alten Vignette empfiehlt es sich, die Vignette an einer Ecke zu lösen und danach von der Scheibe abzuziehen. An der Windschutzscheibe lässt sich dies am besten mit einem Glas- bzw. Vignettenschaber bewerkstelligen. Die verbliebenen Vignettenreste sollten mit Wasser angefeuchtet und mit einem sauberen Tuch abgewischt werden. Da der Vignettenkleber wasserlöslich ist, sollte sich damit die Vignette problemlos entfernen lassen.

Was für die Temperaturverhältnisse im Winter für das Aufkleben der neuen Vignette beachtet werden soll, gilt ebenso für das Entfernen der alten Vignette: Vignette nicht von der kalten oder gefrorenen Windschutzscheibe ablösen, sondern nur von der bereits erwärmten Scheibe entfernen.

Für Rückfragen steht Pressesprecher Alexander Holzedl unter Telefon 0043 / 501 08-189 33 oder per E-Mail alexander.holzedl@asfinag.at zur Verfügung. Weitere Tipps zum Kauf, zur richtigen Handhabung und wie man am besten die Vignette klebt, gibt es unter www.asfinag.at (lz)