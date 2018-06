Frischling Borsti findet das Glück

Borsti, das kleine Frischlingsmädchen, hatte richtig Schwein: Hätte Niklas Lehle sie nicht an der Argen gefunden und zu Jagdaufseher Anton Manz gebracht, wäre sie erfroren. So aber päppelten sie ihre Helfer auf. Nach elf Tagen auf dem Bauernhof in Pechtensweiler war Borsti wieder so fit, dass sie umziehen konnte. Seit Sonntag erfreut sie sich in einem Wildschweingehege ihres Lebens.

„Die Sau war so gut wie tot“, sagt Anton Manz. Als Niklas Lehle mit dem kleinen Frischling vor ihm stand, hatte er ihm kaum Chancen eingeräumt. Der junge Mann hatte das Tier bei einem Spaziergang in der Nähe der Hängebrücke an der Argen gefunden.

Hund findet Frischling

Hätte sein Hund nicht Richtung Gebüsch gezogen, dann hätte Niklas Lehle das etwa zwei Wochen alte Tier, das völlig apathisch und starr vor Kälte am Wegrand lag, übersehen. Der Spaziergänger reagierte prompt: Er wickelte den zitternden kleinen Körper in seinen Pullover und brachte ihn zu Anton Manz nach Pechtensweiler.

Der war erst gar nicht so begeistert von dem Findling, dem er kaum Überlebenschancen einräumte. Doch seine Frau Heidi brachte das kleine Bündel kurzerhand in die warme Küche des Bauernhofes, machte ihm eine Wärmflasche und später ein Lager auf einer Heizdecke, wo es reglos sitzen blieb. Die erste Nacht stand bevor – und noch glaubte niemand so recht daran, dass es der Frischling schaffen könnte. Am nächsten Morgen war das Wildschwein aber schon munterer. Irgendwann erspähte es den Napf mit der Milch und dem Trockenfutter für die Katzen.

Borsti geht aufs Katzenklo

Es überwand seine Angst und begann zu fressen. Jetzt gab es kein zurück mehr: Familie Manz beschloss, den Frischling vorerst zu behalten. Da das Tier bereits menschlichen Geruch angenommen hatte, hätte es keine Rotte mehr akzeptiert. Das Wildschwein wäre ein „Waisenkind“ gewesen, weiß der Jäger. „Das konnten wir so nicht machen.“

Das Revier des kleinen Wildschweins war nun die Küche. Hier baute ihm seine Ziehfamilie ein Lager aus Kartons. Und natürlich gab sie dem neuen Hausbewohner auch einen Namen: Borsti.

Die erholte sich schnell und fühlte sich wohl im Hause Manz. Das kleine Wildschwein benutzte sogar das Katzenklo. Ihrer Adopivmutter Heidi folgte sie neugierig auf Schritt und Tritt: Wenn fremde Besucher kamen, suchte sie bei ihr Schutz.

Und Besucher hatte Borsti in den vergangenen elf Tagen viele. Denn die Nachricht von dem kleinen Wildschwein hatte sich in Pechtensweiler schnell rumgesprochen.

Borsti hat ein tolles Gehege

Täglich kamen Nachbarskinder, um Wildschwein Borsti zu besuchen. Und natürlich schaute auch Niklas Lehle nach seinem Zögling. Borsti wurde immer munterer. Schnell war klar, dass bald eine andere Lösung her muss. „Irgendwann ging es bei uns in der Küche nicht mehr“, sagt Anton Manz.

Da sich Borsti inzwischen zu sehr an Menschen gewöhnt hatte, kam auswildern nicht in Frage. Umso glücklicher war Anton Manz, dass er bei Jagdpächter Werner Schindele in Sieberatsreute bei Waldburg ein gutes Zuhause für Borsti gefunden hatte.

Dort lebt das kleine Wildschwein seit Sonntag. „Hier hat Borsti ein tolles Gehege und fühlt sich total wohl“, sagt Manz und ergänzt: „Wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie in gute Hände kommt, hätte ich sie nicht hergegeben.“