Frisch getauft und glücklich

Elf Kinder haben am Sonntag das Heilige Sakrament der Taufe empfangen – in einer Freiluftkirche im Lindenhofpark, unterhalb der Friedensräume, direkt am Bodenseeufer und auch direkt im Bodensee. Vier Pfarrer und die Familien der Kinder haben mit ihnen ein bewegendes Tauffest gefeiert.

Ab 7 Uhr morgens haben die Helfer die Altäre und den Festplatz am Seeufer im Lindenhofpark hergerichtet – mit viel Gottvertrauen, denn ein fetter Regenguss war zunächst angekündigt. Tische mit weißen Tischtüchern und Blumen standen unter den Bäumen im Park. Schwemmholz mit den Namen der Täuflinge ist Teil der Deko. Eine halbe Stunde bevor das Tauffest der St.-Stephan-Christuskirche begann, ging tatsächlich ein gewaltiger Wolkenbruch über dem Lindenhofpark nieder.

„Auf dem See sind Schaumkronen“, bemerkte Pfarrer Thomas Bovenschen mit leicht besorgtem Blick. Immer mehr Gäste trafen dennoch unverdrossen zum Familiengottesdienst mit Tauffest ein. Ein Helfer schaute auf seine Regenradar-App im Smartphone und tröstete: „Die Regenfront ist in einer halben Stunde durch.“ Und so war es dann auch.

Mit vereinten Kräften, Tüchern und einer Duschlippe wurden die Bänke und Tische trocken gerieben. Der See beruhigte sich, und statt Schaumkronen patrouillierte ein Boot der Wasserwacht vor dem Ufer. Die Sonne schickte ein paar warme Strahlen auf die kleinen Täuflinge, festliches Kirchenglockengeläut vom Band sagte: „Jetzt ist alles perfekt. Jetzt geht es los.“

Einfühlsame Worte

Bovenschen begrüßte die Festgemeinde und erzählte, dass sie am Abend vorher für schönes Wetter gebetet, und dennoch zur Sicherheit einige Partyzelte gekauft hatten. Dann stellte er seine drei Pfarrerkollegen vor, die mit ihm gemeinsam die elf Täuflinge tauften: Stefan Scheuerl aus Lindau, der sich an diesem Tag auf Durchreise nach Tansania befand (die Hälfte der Kollekte des Tauffestes geht an sein Projekt gegen den Hunger von Kindern dort), Pfarrer Gunther Geipel aus Bad Elster (in Doppelrolle, weil er auch der Großvater eines der Täuflinge sei), und Pfarrer Ralf Stoffers aus Bregenz.

Mit wunderschönen Liedern der Band und mit einfühlsamen Worten und Gebeten ging es hin zur Taufe. „Gott ist da, wo Menschen leben, also auch hier, mitten in der Festgemeinde im Lindenhofpark“, sagte Pfarrer Scheuerl und forderte die Gottesdienstbesucher auf, innezuhalten. Die Natur zu spüren. Den Wind. Karin Witzigmann erzählte den Kindern der evangelischen Kindertagesstätte Christuskirche, die den Gottesdienst mitgestalteten, von der Liebe Gottes. Das Kita-Team erzählte den Kindern – und natürlich allen anderen – die biblische Geschichte von Jesus und den Kindern. „Die Kinder sind so toll. Wir alle sind so toll, denn wir sind alle von Gott gemacht“, jubelte Witzigmann. Auch Pfarrer Bovenschen erzählte in seiner Predigt von der bedingungslosen Liebe Gottes. Die Taufe, so sagte er, sei der Schritt, mit dem Menschen Christen werden. Man könne auch sagen, Taufe heiße, einen Menschen unter den Schutz Gottes zu stellen.

Die siebenjährige Linn, der fünfjährige Jakob wurden und sein dreimonatiger Bruder werden unterhalb der Freitreppe direkt am und im See getauft. Bovenschen stieg zuerst in den Bodensee und nahm Linn in Empfang. Das Mädchen wünschte sich, mit Untertauchen getauft zu werden. Es war ein inniger und berührender Moment, in dem der Pfarrer leise mit dem Mädchen sprach und es ihn vertrauensvoll anschaute. Dann nickten sich die beiden zu und Bovenschen tauchte Linn dreimal – im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes – komplett unter Wasser. Der Blick des Mädchens war voller Freude, als es aus dem Bodensee in die Arme ihres Taufpaten klettert. Jakob und Julian bleiben für ihre Taufe am Ufer stehen.

Nach einer halben Stunde trafen sich alle Familien wieder im Plenum. Die Stimmung wirkte leicht und heiter. Das Schlusslied „Jesus in my House“ schmetterten alle voller Inbrunst, bevor es zum weltlichen Teil des Tauffestes ging: einem gemein-samen Essen unter den schönen alten Bäumen des Lindenhofparks. Pfarrer Thomas Bovenschen dankte den rund 70 ehrenamtlichen Helfern der St. Stephan-Christusgemeinde, die mit viel Herzblut geholfen haben.