Friedlich und schön: Lindaus Oktoberfest in der 57. Auflage

Das 57. Lindauer Oktoberfest hat sich als voller Erfolg erwiesen. Drei Tage lang haben mehrere Tausend Menschen gefeiert, mit viel Musik, guter Laune und in bombastischer Stimmung. Mit feinem Essen, viel Oktoberfestbier und begleitet von einem unfassbaren Wetterglück.

Nicht nur im Zelt, sondern auch davor lässt sich zünftig feiern. (Foto: sd)

Was der Musikverein Lindau Aeschach/Hoyren mit seinen Helfern hier auf die Beine gestellt hat, verdient ein respektvolles „Chapeau“. Enorm die Leistung von Küchenmannschaft und Bedienungen, um ein fröhliches Fest-Volk bestens zu versorgen. Der Start am Freitag mit dem Abend der Betriebe war von großer Wiedersehensfreude geprägt – denn wo, wenn nicht auf dem Lindauer Oktoberfest trifft man so viele Bekannte?

Hübsche Dirndl, fesche Frisuren und Lederhosen

Die Hessentaler Band, die erstmals auf dem hiesigen Oktoberfest spielte, hat nach dem festlichen Fassanstich in Nullkommanichts die Stimmung zum Überkochen gebracht – bis in die Nacht hinein wurde fröhlich im Zelt und davor, auf den Bänken und Tischen und vor der Bühne getanzt und gefeiert. Die Festbesucherinnen und -besucher freuten sich merklich, endlich wieder so unbeschwert feiern zu können: Alle schick und schön herausgeputzt, in hübschen Dirndln, feschen Frisuren und Lederhosen waren sie eine Freude fürs Auge.

Bedienung Lilli steht stellvertretend für die Helferschar, ohne die nichts geht. (Foto: sd)

Der zweite Partyabend mit den „Blaumeisen“ war ein ebenso rauschendes und vergnügliches Fest, wie auch der traditionelle Familiensonntag. An allen drei Tagen war das Wetter perfekt, sodass die Festgäste den stimmungsvollen Außenbereich ausgiebig nutzen konnten.

Sichtlich bewegter Karl Meßmer bedankt sich

Karl Meßmer, der Vorsitzende des veranstaltenden Musikvereins Lindau-Aeschach/Hoyren, dankte sichtlich bewegt seinen Kameradinnen und -kameraden, den vielen Freunden, Helfern und Sponsoren, die dieses beliebte Volk- und Familienfest, das friedlich über die Bühne ging, überhaupt erst möglich gemacht haben.

Den Abschluss des 57. Lindauer Oktoberfestes bildete der Wettbewerb um den Titel der Lindauer Schützenkönigin oder des Lindauer Schützenkönigs. Ein Bericht hierzu folgt.

Beim Oktoberfest muss die Tanzfläche nicht extra ausgewiesen sein. (Foto: sd)