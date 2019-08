Friedenstauben falten für Lindauer Religionstagung

Das Team von Lindau Tourismus lädt dazu ein, anlässlich der Tagung von Religions for Peace ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Zu der Weltkonferenz vom 20. bis 23. August in Lindau will das Team der LTK weiße Papiertauben in unterschiedlicher Größe falten.

Sowohl Kinder als auch Erwachsene können Tauben falten, bemalen, und mit Gruß- und Friedensbotschaften schmücken. Die gesammelten Kunstwerke wird die LTK kurz vor der Tagung am Gelände der Inselhalle aufhängen. Interessenten können ab sofort Papierbögen zum Falten im Schreibwarenfachgeschäft Enderlin auf der Insel kostenfrei abholen – solange der Vorrat reicht.

Jeder, der mitmachen möchte, kann seine Friedenstaube bis zum 14. August zur Tourist-Info am Alfred-Nobel-Platz 1 oder zum LTK-Büro in der Linggstraße 3 bringen. Verwendet werden kann prinzipiell jedes weiße Papier ab einer Größe von A3. Wer kein Papier in dieser Größe zu Hause hat, kann sich im Schreibwarenfachgeschäft Enderlin, Cramergasse 6, einen kostenfreien Faltbogen abholen.