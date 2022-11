„Friedensräume müsste es in jeder Stadt geben“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Saison der Friedensräume ist beendet, und am Ende steht immer ein Reflektionstreffen mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Am Martinstag traf sich das Team in der Villa Lindenhof und blickte auf eine ganz außergewöhnliche Saison zurück. Mit dem Krieg in der Ukraine war das Bedürfnis der Gäste sehr stark, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Jede Mitarbeiterin war gefordert, feinfühlig und wertschätzend auf die Besucher*innen zu reagieren. Nachdenkliche Töne wurden beim Treffen der fast vierzig Ehrenamtlichen laut. Die Diskussionen auch innerhalb des Teams waren kontrovers – ein Spiegelbild der derzeitigen gesellschaftlichen Lage. Alle waren sich einig, dass die Friedensräume einen wichtigen Beitrag für die Friedensarbeit leisten. Waltraut Bube erhielt großen Applaus für ihre langjährige ehrenamtliche Mitarbeit im Leitungsteam, und gab die Staffel gleich an Dr. Bettina Zöller-Stock weiter. Von Barbara Stoller erhielten alle höchstes Lob für ihren Einsatz im Aufsichtsdienst. „Ihr seid das Gesicht von pax christi und den Friedensräume“ machte die Geschäftsführerin von pax christi Augsburg, Irene Kischkat, deutlich.

Die Arbeit geht auch in der Winterpause weiter. Im Herbst fand ein Workshop „Denkraum Zukunft Friedensräume“ mit zahlreichen Teilnehmer*innen statt. Das Leitungsteam begrüßte unter anderen Barbara Reil vom Lindauer Stadtmuseum, das Schweizer Dunant Museum war mit Kaba Rössler vertreten. Auch aus Frankfurt erhielten die Friedensräume Unterstützung. Berit Mohr, Kulturvermittlerin im Weltkulturen Museum, brachte ihre Expertise ein. Die Pädagoginnen des Bodensee Gymnasiums hatten konkrete Vorschläge im Gepäck. Aus diesem Workshop heraus bilden sich jetzt vier Arbeitskreise und arbeiten an der Frage, wie sich die Friedensräume auf unterschiedlichen Ebenen weiterentwickeln können. Die Friedensräume bedanken sich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern.