Friedensräume laden Lindauer und Gäste zu Dialog ein

Im Juli ist in den Friedensräumen in der Villa Lindenhof ein vielfältiges Programm geboten. Der Dialog steht am Mittwoch, 13. Juli, im Vordergrund. Die Friedensräume laden laut Mitteilung zu einem Dialogabend in den Garten der Villa Lindenhof um 19 Uhr ein. Robert Pakleppa und Gabriele Wladar gestalten das Gespräch. Jeder Gast kann ohne Vorkenntnisse teilnehmen.

Die Religionsvertreter treffen sich am Donnerstag, 14. Juli, um 19 Uhr in den Friedensräumen zu einem Friedensgebet. Gäste sind willkommen mitzubeten. Der Vortrag am Donnerstag, 21. Juli, um 19.30 Uhr trägt den Titel „Die transformative Kraft der Nächstenliebe“. Muhammad Sameer Murtaza ist Islam- und Politikwissenschaftler und Buchautor der Stiftung Weltethos. Hier forscht er unter anderem über Gewaltlosigkeit im Islam. Die Nächstenliebe in den Religionen stehe im Vordergrund des Abends. Was verstehen Muslime unter Nächstenliebe und welche Bedeutung hat sie in einer Welt, die gefühlt immer unsicherer und unüberschaubarer wird. Die Veranstaltung sei eine Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung.

Weitere gehe es am Sonntag, 31. Juli, um 20.30 Uhr an der Freitreppe der Villa Lindenhof. Der Münsterchor mit Nikolaus Schwärzler würde mit stimmungsvollen Lieder und Musikstücken die Abendstimmung im Lindenhofpark einfangen. Bei regnerischer Witterung fällt das Konzert aus. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.