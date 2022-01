Friedensräume erhalten Schöpfungspreis des Bistums Augsburg

Die Friedensräume haben eine Auszeichnung des Bistums Augsburg erhalten. Das Bistum hat zum dritten Mal den diözesanen Schöpfungspreises vergeben. Ausgezeichnet wurden bei einer Online-Veranstaltung die Gewinner in den Kategorien „Kitas“, „Pfarreien“, „Schulen und Jugendliche“ sowie „Verbände, Einrichtungen und Sonstige“, wie das Bistum mitteilte. Der Preis ist jeweils mit 1000 Euro dotiert.

Der Schirmherr des Preises, Augsburgs Bischof Bertram Meier, betonte, dass die Bewahrung der Schöpfung nur gemeinsam gelingen könne. „Wenn wir weitermachen wie bisher, widersprechen wir unserem Auftrag, den Garten Gottes zu verwalten. Stattdessen führen wir uns auf wie Herren, doch der eigentliche Herr des Lebens ist der Schöpfer.“

Den Preis in der Kategorie „Verbände, Einrichtungen und Sonstiges“ erhielt Pax Christi Augsburg in Zusammenarbeit mit der „Friedensregion Bodensee“ und den „Friedensräumen Lindau“. Ausgezeichnet wurde die Ausstellung „Friedensklima“ im Rahmen der Gartenschau. Wie berichtet, waren zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen farbig gestaltete Säulen entworfen worden, dazu drei Aktivwürfel zu den Themen Kindersoldaten, Gewaltfreiheit und Geschlechtergerechtigkeit. Ergänzend gab es Veranstaltungen. „Es ist beeindruckend, was in guter Netzwerkarbeit vor Ort geleistet werden kann“, urteilte die Jury.

In der Kategorie „Kitas“ hat das Kinderhaus St. Raphael in Rettenbach für sein Projekt „Erde wir schützen dich“ gewonnen. Die Jury lobte die Aktion als die „umfassendste und überzeugendste Kombination aus Schöpfungsverantwortung und nachhaltiger Wirkung“. In der Kategorie „Pfarreien“ wurde das Anlegen einer Wildblumenwiese vor dem Marienmünster in Dießen am Ammersee ausgezeichnet. Aus einer eintönigen Rasenfläche sei eine Heimat für viele Insekten und Kleinstlebewesen geworden. Ebenfalls gewürdigt wurde die Natur- und Umweltgruppe „GreenStars“ an der Realschule Maria Stern Nördlingen für deren Aktionen im Bereich des Arten- und Naturschutzes.