Friedensräume bieten Programm auf der Lindauer Gartenschau an

Die Friedensräume und die Friedensregion Bodensee führen regelmäßig donnerstags und samstags ab 14 Uhr auf der Gartenschau Lindau durch die Ausstellung „Friedensklima!“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Rahmen der Reihe „Abendsegen“ laden die Friedensräume außerdem für Mittwoch, 23. Juni, 19 Uhr, zu einer Meditation mit Musik ein. Brigitte Kreiter liest Texte, die als „Hoffnungszeichen des Friedens“ wirken können. Sie wird begleitet von Claudia Ferber auf der Querflöte und Gertrud Fersch auf der Klarinette. Der Abendsegen findet im Schiff der Kirchen, Luitpold-Park, statt.

Am Donnerstag, 24. Juni um 19 Uhr, gestaltet Gabriele Wladar einen Dialogabend mit dem Thema „Miteinander leben“. Als „Dialog am Feuer“ ist die Veranstaltung angekündigt, auf das Feuer wird verzichtet. Im Mittelpunkt der Dialogrunde steht die Begegnung beim Zuhören und Geschichten erzählen. Treffpunkt ist beim „Ring for Peace“. Anmeldung per E-Mail an info@friedens-raeume.de.