Friedensräume starten am 9. Juni in die neue Saison

Das Lindauer Friedensmuseum öffnet wieder seine Türen, und zwar ab Dienstag, 9. Juni. Mit Hilfe des ehrenamtlichen Mitarbeiterteam und auch neuen Mitarbeiterinnen können die Öffnungszeiten wie bisher bestehen bleiben: Die Friedensräume begrüßen ihre Besucher von Dienstag bis Samstag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag oder Feiertag von 14 bis 17 Uhr. Dabei gelten die Empfehlungen des Deutschen Museumsbundes, heißt es in der Pressemitteilung. Das bedeute, dass Gäste und Aufsichtspersonen Masken tragen. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Zugang und Ausgang zum Museum sind separat geregelt. Es können sich bis zu acht Personen gleichzeitig in den Räumen der Villa Lindenhof in Bad Schachen aufhalten. Führungen mit Gruppen sind derzeit allerdings nicht möglich. Auch sind alle Veranstaltungen bis Ende August abgesagt.