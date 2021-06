Friedensmarsch an den Bodensee

Unter dem Motto „Frieden in Bewegung“ veranstalten die Naturfreunde Deutschlands im Juni und Juli eine große Friedenswanderung von Hannover bis an den Bodensee. Deutschlands längste Friedensdemonstration im laufenden Jahr will laut Pressemitteilung dadurch auf ein grundsätzliches Versagen in der Friedenspolitik aufmerksam machen.

Bei einer Umrundung des Bodensees vom 28. Juni bis 4. Juli seien zudem zahlreiche Aktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Vom 30. Juni bis 1. Juli kommen die Friedensfreundinnen und -freunde auch nach Lindau in die Friedensräume. Eine Stellvertreterin von Oberbürgermeisterin Claudia Alfons werde die Friedenaktivisten vonseiten der Stadt Lindau begrüßen. Ein Besuch der Gartenschau und der Ausstellung „Friedensklima! 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“ stehen ebenfalls auf dem Programm.

Im Anschluss geht die Gruppe weiter nach Bregenz. Die große Abschlusskundgebung findet am 4. Juli in Konstanz im Stadtgarten statt. Insgesamt 55 Etappen mit mehr als 1000 Kilometer Wanderung quer durch Deutschland, die am 12. Mai in Hannover begonnen hatte, absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie demonstrieren für eine globale Abrüstung, eine neue Entspannungspolitik, ein Verbot von Rüstungsexporten, sowie einen Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag. Bisher hätten sich Tausende an den Kundgebungen beteiligt, zahlreiche wären bei den Etappen mitgewandert, um die Forderungen nach einer globale Abrüstung und der Abschaffung von Atomwaffen zu unterstützen.

„Ich finde es gerade heute wichtig, dass Umwelt- und Friedensfragen zusammenkommen. Denn von der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage gehen die größten Gefahren für die Menschen aus. Statt in Aufrüstung muss dringend mehr in den Klimaschutz und die Armutsbekämpfung investiert werden. Mit der Friedenswanderung wollen wir diese beiden wichtigen Themen wieder miteinander verknüpfen“, teilt Michael Müller, Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands, mit Schreiben abschließend mit.