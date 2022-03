Friedenslichter für die Ukrainehilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ukrainekrieg und die Hilflosigkeit der geflüchteten Menschen haben auch die Kinder im grünen Klassenzimmer berührt. Auf kindgerechte Weise hat man das Thema Krieg – Flucht – Helfen die Woche über aufgearbeitet. Dabei wurde schnell klar auch helfen zu wollen. Die erste Aktion war die Kleider- und Lebensmittelsammlung, die bereits vor Ort ist. Nun wollten die verschiedenen Kindergruppen auch noch hier in unmittelbarer Nähe Zeichen setzen, um noch mehr Menschen zu sensibilisieren. So entstand die Idee, Friedenslichter zu basteln. Mit Wolle in den Farben blau und gelb, wie in der Ukraine Flagge und mit vielen kleinen Schmucksteinchen und Perlen, welche die vielen, vielen geflüchteten Menschen symbolisieren sollen wurden viele Friedensbotschaften erstellt. Ab sofort gibt es die Windlichter am Freiluftstand des grünen Klassenzimmer gegen Spende für die Ukrainehilfe zu erwerben. Die Veranstalter der Aktion bitten die Lichter im Fester oder vor der Haustüre aufzustellen und die Kerzen anzuzünden um ein kleines Friedenslicht in die Welt zu senden.