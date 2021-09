„Friedensklima! erhält Besuch aus Bregenz

Sandra Schoch, Vizebürgermeisterin der Stadt Bregenz und Landtagsvizepräsidentin in Vorarlberg hat die Ausstellung „Friedensklima! auf der Lindauer Gartenschau besucht. Begleitet wurde sie laut Pressemitteilung der Aussteller von Christina Hartmann, der Vorsitzenden von Generation plus, die Senioren-Organisation der Vorarlberger Grünen.

Auf den großformatigen Fotos von Bärbel Starz werde der Zusammenhang von Frieden und Klima am Beispiel der leidenden Kreatur eines Esels greifbar, schreibt der Verein Friedensregion Bodensee e.V. in der Mitteilung weiter. Die Gefahr für das in einer Ansammlung von Müll stehenden Tieres erinnere an die zunehmende Ausbreitung von Wüsten und Trockengebieten, wobei der Esel hier durchaus als Symbol für das Leben im Allgemeinen aufgefasst werden könne. Der globale Temperaturanstieg führe zwangsläufig zu einem Verlust an fruchtbaren Böden und beeinträchtige somit auch die Menge der landwirtschaftlich produzierten Erzeugnisse. „Dass die negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung inzwischen längst auch bei uns spürbar sind, haben die jüngsten Überschwemmungen in Deutschland geradezu eindrucksvoll bewiesen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sandra Schoch wagte daran jedoch die Hoffnung zu knüpfen, dass Menschen eher zu Verhaltensänderungen bereit sind, wenn sie die negativen Veränderungen auch „am eigenen Hemd“ spüren. Die Besucherinnen zeigten sich beeindruckt von den Stelen der Ausstellung, auf deren Seiten jeweils ein einzelnes Nachhaltigkeitsziel erklärt und mit möglichen Lösungsvorschlägen ergänzt wird.