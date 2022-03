Friedensklima-Ausstellung tourt durch den Landkreis

Die preisgekrönte Ausstellung „Friedensklima! – 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“ wandert nun durch den Landkreis Lindau. Nach dem Gymnasium in Lindenberg ist die Ausstellung derzeit am Valentin-Haider-Gymnasium zu sehen, teilt die Stadt Lindau mit.

Die Ausstellung wurde dieses Jahr mit dem Schöpfungspreis des Bistums Augsburg ausgezeichnet. Die Jury sagt: „Es ist beeindruckend, was in guter Netzwerkarbeit vor Ort geleistet werden kann. Das überzeugende Ausstellungskonzept hat, unterstützt durch die zahlreichen Ehrenamtlichen, zur politisch-ökologischen Bewusstseinsbildung, zur Sensibilisierung und Aufklärung eines breiten Publikums beigetragen. Die Besucher konnten somit lernen, dass die Themen Klima, Frieden und Gerechtigkeit nicht voneinander zu trennen sind.“

Die Ausstellung zeigt die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf sechs Säulen und vier Würfeln mit dem Schwerpunkt Frieden. Durch die lebendige und farbenfrohe Gestaltung mit kurzen Texten und originellen Illustrationen ist sie für Schülerinnen und Schüler optisch sehr ansprechend und einladend, heißt es.

Die Ausstellung wurde 2021 entwickelt und hatte ihre Premiere auf der Gartenschau in Lindau. Seitdem wurde sie bereits am Bodensee-Gymnasium in Lindau und in der Aula des Gymnasiums in Lindenberg gezeigt und ist noch bis 8. April am Valentin-Haider-Gymnasium zu sehen. Da sie im Außenbereich steht, kann sie praktisch zu jeder Zeit kostenfrei besucht werden. Sie kann ausgeliehen werden und soll dann weiter durch den Landkreis Lindau wandern.

Wichtige Elemente der Ausstellung sind die Hinweise zu jedem Ziel unter der Überschrift „was gibt es hier bei uns“ und „was kann ich tun?“. Damit werden die Themen den Schülerinnen und Schülern persönlich nahegebracht. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt der Friedensregion Bodensee und Friedensräume Lindau. Träger der Ausstellung sind Pax Christi Augsburg und die Stadt Lindau. Die Ausstellung wird von der Lokalen Agenda 21 Lindau im Landkreis Lindau vermittelt.