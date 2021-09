Fridays for Future setzt vor den Wahlen ein Zeichen

Fridays for Future streikt auch in Lindau neben mehreren hundert Orten in Deutschland und vielen Ländern weltweit. Die Demonstration beginnt an diesem Freitag, 24. September, um 13.30 Uhr am Karl-Bever-Platz und verläuft auf der Insel über den Hafen zur Inselhalle.

Unter dem Motto #AllefürsKlima werden zwei Tage vor der Bundestagswahl tausende Menschen auf die Straße gehen und für eine klimagerechte Politik protestieren, die die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens einhält.

„Mit der breiten Gesellschaft, mit Schulfreunden, Omas und Opas, Kolleginnen, Eltern und vielen mehr werden wir am 24. September, zwei Tage vor der Wahl, überall streiken. Wir streiken, weil wir gerechte Klimapolitik für Alle verlangen, die jetzt handelt und nicht die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen aufs Spiel setzt.“ sagt Lilly Puttkamer. Emily Mayer ergänzt: „Bei dieser Wahl tragen die Menschen, die keine Stimme auf dem Wahlzettel haben, die desaströsen Konsequenzen der Politik der Bundesregierung. Die nächste Koalition ist die letzte, die die Klimakrise noch eindämmen kann. Wir fordern alle auf, mit uns gemeinsam diese Stimmen laut zu machen!“

Es habe keine Partei einen Plan zur Einhaltrung der 1,5-Grad-Grenze im Wahlprogramm vorgelegt, sagen die Aktivistinnen. Man müsse nun zeigen, dass man die nächste Regierung nicht damit durchkommen lasse, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern. Dazu seien grundlegende strukturelle Veränderungen in progressiven Koalitionen notwendig. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass sich ohne Demonstrationen mit uns allen auf den Straßen auch nichts ändern werde.

Die Aktivistinnen fordern, Probleme bei der Wurzel zu packen und nicht auf klimapolitische Leuchtturmprojekte zu setzen. Aktuelle wissenschaftliche Berichte zeigen, dass die Klimakrise weiterhin angeheizt wird. Im Jahr 2021 ist ein historischer Emissionsanstieg zu erwarten. Die sei durch wissenschaftliche Untersuchungen und die Auswertung meteorologischer Daten schon jetzt absehbar.