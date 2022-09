Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf

Fridays for Future kündigt für Freitag, 23. September, erneut weltweit Demonstrationen an. Der globale Klimastreik wird wie zuletzt unter dem Motto #PeopleNotProfit stehen. Die Bewegung fordert international, dass menschliches Wohlbefinden und die Wahrung der Lebensgrundlagen über finanzielle Profite gestellt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auch in Lindau ist eine Demonstration geplant.

„Die Leben und Wohlergehen von Menschen und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen wird immer noch dem Profit untergeordnet, fossile Infrastruktur wird weiter ausgebaut und Maßnahmen gegen die Klimakrise werden blockiert. Dieser Zustand ist nicht akzeptabel. Deshalb werden wir auch in Lindau am 23. September auf die Straße gehen“, wird Chiara von Fridays for Future Lindau in der Mitteilung zitiert.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern demnach von den Staaten des globalen Nordens, durch die Klimakrise ausgelöste Schäden im globalen Süden finanziell auszugleichen und gleichzeitig nicht länger Investitionen in fossile Energieträger zu unterstützen.

„Wir haben es diesen Sommer mit der Hitze und Trockenheit auch in Lindau erlebt – die Klimakrise eskaliert mit jedem Tag mehr und dennoch stellen Entscheidungsträger weltweit noch immer die Interessen fossiler Konzerne statt die der Menschen und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen in den Fokus. Wir sehen, wie der Gasausstieg versprochen und gleichzeitig fossile Infrastruktur ausgebaut wird, während gerechte Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise blockiert werden”, so Emily von Fridays for Future Lindau.