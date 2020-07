Freundeskreis will Ideen für Gartenschau sammeln

Die Zeit drängt bis zur Gartenschau und gleichzeitig gibt es noch jede Menge zu tun. Deshalb will der Verein „Freundeskreis Natur in Lindau“ nach der coronabedingten Zwangspause verstärkt die Ärmel hochkrempeln und richtig loslegen. So sollen bereits geplante Aktionen weiter vorangetrieben, aber gleichzeitig auch neue Ideen entwickelt werden. Vor allem aber will der bisher knapp 40–köpfige Verein mehr Lindauer für sich und die Gartenschau begeistern und sie mit ins Boot holen.

Dass die Gartenschau im kommenden Jahr stattfinden wird, daran hat die Vorstandschaft des Freundeskreis Natur in Lindau keinen Zweifel. Die Frage ist nur wie und mit welchen Beschränkungen. Denn dass bis zum Frühjahr 2021 die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, daran glaubt der stellvertretende Vorsitzende Erwin Unseld nicht. Deswegen will der Verein umso mehr dazu beitragen, der Gartenschau zum Erfolg zu verhelfen. „Der Verein wird die Gartenschau stark und intensiv begleiten“, versprach Unseld auf der jüngsten Mitgliederversammlung und rief die Mitglieder dazu auf trotz allen derzeitigen Beschränkungen aktiv zu werden. So gelte es Aktionen auf die Beine zu stellen, die der Gartenschau den nötigen „Hintergrund“ gäben. Darüber hinaus habe der Verein geplant bereits jetzt im Herbst verschiedene Aktionen zu veranstalten. So werde es für die Lindauer und alle Interessierten Führungen und Exkursionen geben zu Orten, die etwas mit der Gartenschau zu tun haben. Mit diesen Exkursionen will der Verein den Bürgern die Zielsetzung der Gartenschau vermitteln. Denn letztendlich, so betonte Unseld, stelle die Gartenschau lediglich den Auftakt dar für all jene Dinge, die noch nachwirken sollen, wenn die Gartenschau längst vorbei sei. Damit sprach Unseld die Tatsache an, dass die Lindauer von extra für die Gartenschau neu gestalteten Plätzen auch noch nach der Gartenschau etwas haben werden, weil diese erhalten bleiben. Unseld betonte zudem, dass dem Verein nicht nur die Natur am Herzen liege. Gleichzeitig will er sich in diesem Zusammenhang auch den Baudenkmälern annehmen und solche ins Visier nehmen, die dafür geeignet seien, um Kunst und Natur in Einklang zu bringen. Denn, so fasste Unseld Sinn und Zweck des Vereins sowie dessen Bemühungen zusammen: „Wir wollen, dass Lindau ein schönes und blühendes Lindau bleibt und noch schöner wird.“

Dass es höchste Zeit ist, um mit der Arbeit durchzustarten, machte Uli Kaiser klar. Ihn hatten die Mitglieder zuvor einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zudem tragen der restliche Vorstand sowie sechs Beisitzer dazu bei, dass sich die Aufgaben auf viele Schultern verteilen (siehe Kasten). Die Neuwahlen waren notwendig gewesen, weil Karl Schober kürzlich verstorben ist. Nachdem Mathias Hotz zu Beginn der Sitzung in der Inselhalle ein kurzes Gedenkwort gesprochen hatte, hatten die Mitglieder ihrem verschiedenen Vorsitzenden gedacht.

„Ziel des Vereins muss sein, die Gartenschau im Vorfeld und im Nachgang bei den Lindauern zu verankern“, betonte auch der neue Vorsitzende. Deshalb rief Kaiser die Lindauer dazu auf, sich mit Ideen einzubringen. Denn bis September soll der Verein, so der Zeitplan, alle Ideen gesammelt haben, um sich dann bis Mitte Oktober klar zu werden, welche davon realisierbar seien. Dann gelte es, die Aufgaben zu verteilen, auf Sponsorensuche zu gehen und die Aktionen zu organisieren. Auch um neue Mitglieder müsse sich der Verein bemühen: „Dreistellig sollten wir mindestens werden“, fand Kaiser mit Blick auf die derzeit 38 Engagierten. Vier Ideen, die der Gartenschau als „Hintergrund“ und als Beispiele für noch mehr Ideen vonseiten der Lindauer dienen können, stellte Kaiser schon einmal vor. So will er den Wunsch der Veranstalter nach einem Organisationsbüro mit einem speziellen Zelt erfüllen. Zudem kann er sich vorstellen, dass eine Land-Art-Ausstellung jenes Gebiet im Streitelsfinger Tobel aufwerten würde, das nach dem Bau eines Regenrückhaltebeckens nicht wieder in seinen Urzustand gebracht worden ist.

Kunst in der Stadt im Zusammenspiel mit der Natur, und zwar in Form von Poesie, stellt Kaisers dritte Idee dar. So sollen literarische Texte, die von der Natur erzählen, Häuserwände zieren. Und als vierte Idee nannte der neue Vorsitzende einen Auftritt der Punk-Band „Feine Sahne Fischfilet“ auf der Gartenschau.

Während diese und weitere Ideen noch völlig unbearbeitet sind, stellte Claudia Knoll als Geschäftsführerin der Gartenschau jene Projekte vor, die schon angestoßen sind. So bereiten die beiden Beisitzer Ursula Ippen und Werner Berschneider das Projekt „versteckte Gärten" vor, bei dem die Tore von zehn Insel-Innenhöfen geöffnet werden. Zusammen mit dem Kulturamt soll das Zeigen dieser Kleinode mit einer Kunstausstellung verknüpft sein. In Vorbereitung ist zudem eine Art Pixie-Buch, das das Künstlerduo Stefanie Steinmayer und Sabine Kleiner mit einer Luina-Gartenschau-Geschichte füllen. Zudem werde unter der Federführung von Professor Roland Doschka ein Garten angelegt, in dem das „chagalleske Blau“ vorherrscht. Für die Mitglieder des Vereins ist indessen und als Anregung eine Fahrt zu Doschkas Garten geplant. Knolls Geschäftsführerkollege Meinrad Gfall stellte hingegen die Fortsetzung der bereits stattgefundenen „Baustellenbesichtigungen“ in Aussicht. Zudem sollen auch Spaziergänge unter der Überschrift „Flächengestaltung“ angeboten werden, bei denen die Lindauer über den Inselrundweg geführt werden oder durch die fünf Landschaftsfinger des Stadtgebiets.

Ziel soll sein, eine positive Stimmung bei der Bevölkerung für die Gartenschau zu erzeugen und das Feuer dafür zu entfachen. Denn, so hat Gfall wohl zu Recht erkannt: „Bis jetzt nehmen sie eher wahr, dass ihnen etwas weg genommen wird.“ Wie etwa die Plätze am See oder die Parkplätze.