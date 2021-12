Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gertrud Fersch, 1. Vorsitzende, berichtete bei der Mitgliederversammlung in diesem Jahr über eine für alle Mitarbeiter*innen sehr arbeitsintensive Saison. Viele der geplanten Veranstaltungen konnten stattfinden, so der Festvortrag von Frau Käßmann zum Jubiläum der Friedensräume in der Inselhalle und eine kleine Feier im Garten der Villa Lindenhof. In 20 kleinen „Kultur-Boxen“ wurden zwei Jahrzehnte Friedensarbeit schlaglichtartig beleuchtet. Per Videobotschaften gratulierten der Träger pax christi, die Oberbürgermeisterin, der Landrat und der Bezirkstagspräsident zum 20- jährigen Bestehen der Friedensräume. Neben der politischen Vortragsreihe zum Thema „Friedensklima“ und kulturellen Veranstaltungen fand der tägliche Museumsbetrieb mit vielen Gästen und zahlreichen Führungen statt.

Stolz ist der Freundeskreis auf die Friedensweg-Broschüre, inhaltlich erarbeitet von Barbara und Dr. Dietmar Stoller, mit Fotos auch von zwei unserer Mitarbeiter*innen Uta Mayer und Ansgar Mühlbach. Eine besondere Herausforderung stellte die Ausstellung „Friedensklima“ auf der Lindauer Gartenschau dar, die zusammen mit der „Friedensregion Bodensee“ konzipiert und an 144 Tagen intensiv betreut wurde. Schatzmeister Martin Nuber konnte beim Kassenbericht für das Jahr 2020 über erfreuliche Sonderspenden berichten, so dass der Freundeskreis auch heuer wieder pax christi Augsburg als Träger finanziell unterstützen konnte.

Bei den Wahlen wurde der gesamte Vorstand samt Beisitzer mit Ausnahme von Barbara Stoller, die nicht mehr zur Verfügung stand, einstimmig wiedergewählt. Zum neugewählten Vorstand gehören: Gertrud Fersch als 1. Vorsitzende, Paul Oettinger als 2. Vorsitzender, Martin Nuber als Schatzmeister, Waltraut Bube als Schriftführerin. Pfarrer Wolfgang Bihler für die katholischen, Pfarrer Matthias Vogt für die evangelischen Gemeinden, für die pax christi Basisgruppe Bruno Felder und für die Stadt Lindau Rebecca Scheiner. Christian Artner-Schedler ist für pax christi Augsburg im Vorstand. Die neue Friedensreferentin bei pax christi Augsburg. Franziska Meszaros stellte sich den Mitgliedern vor. Sie hat ihren Master in Sozialwissenschaften und Konfliktforschung gemacht, war mehrere Jahre im Ausland tätig und arbeitete zuletzt beim Sozialdienst katholischer Frauen als Referentin der Geschäftsführung. Weitere Infos gibt es auf www.friedens-raeume.de