Freundeskreis bietet Dauerkarte für Gartenschau an

Der Freundeskreis Natur in Lindau bietet anlässlich der 2021 anstehenden Gartenschau eine Dauerkarte zum Kauf an. Damit kann man laut Pressemitteilung zwischen 20. Mai und 26. September auch zahlreiche Veranstaltungen besuchen. Das Programm ist noch nicht vollständig, aber einige Höhepunkte stehen laut Freundeskreis bereits:

Am 7. Juli ist Jazz mit der Bregenzerin Filippa Gojo angesagt, am 29. Mai sorgt Karl Frierson für soulige Unterhaltung, am 4. Juni spielt der Musikverein Oberreitnau und am 17. Juni gibt es eine Lesung mit Luina. Mit Unterstützung des Zeughaus-Vereins rockt Frollein Smilla am 26. August die Bühne. Außerdem gibt es am 19. und 20. Juni ein unterhaltsames Programm mit dem Kindertheater Flora Primelwurz, der Kawai Group (Oper und Operette), der Musikschule Lindau (Sundowner-Konzerte) und dem Theater Podium 84. Am 4. September sorgt TRP, die älteste Ministranten-Band des Landes , für Unterhaltung. Außerdem ist das Lindauer Kabaräh am 30. Juni, 2., 14. und 16. Juli mit „Ein Ranzen voll Bilanzen“ zu Gast. Und außerdem sorgt Blue Bird am 25. Juli für Unterhaltung mit Lindauer Chorgesang. Außerdem gibt es weitere Lesungen und eine sechsteilige Vortragsreihe der Stadt Lindau und der Wohnbaugenossenschaft Quartier 4 zu Stadtentwicklung und Architektur.