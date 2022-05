Freundesbesuch aus Chelles

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 13. bis 17. Mai besuchte eine Delegation des Cheller Freundesvereins ACFAACL ihre Lindauer Freunde des Freundeskreises Chelles-Lindau CLFA.

Nach 3-jähriger Pause, vom Virus befohlen, war die Wiedersehensfreude aller Beteiligten groß, auch wenn aufgrund von Gesundheitsproblemen die Cheller Gruppe kleiner war als erwartet.

Die Cheller kamen entweder mit Privatautos oder auch per TGV nach Lindau. Einige Cheller Freunde verbanden diese Reise mit dem Besuch einer Lindauerin Freundin, die nun im Schwarzwald lebt und keine großen Reisen mehr antreten kann und die über diese Treue besonders bewegt war.

Am 14. Mai besuchte die Gruppe zuerst die Pfahlbauten von Unteruhldingen, dann speisten alle „gräflich“ in Salem, bevor Cheller und Lindauer eine ausführliche Führung durch das Schloss Salem bekam. Dabei wurde immer wieder unterstrichen, dass Salem, als Cistersienser-Abtei schon vom Mittelalter an eine enge Verbindung mit Frankreich gehabt habe. Das „Sahnehäubchen“ („la cérise sur le gâteau“) dieses von so viel verschiedenartiger Schönheit geprägten Tages war noch ein abendlicher Besuch der Basilika von Birnau.

Der Sonntag stand für alle zur freien Verfügung. Je nach Gastfamilie fuhren etliche der deutsch-französischen Gruppe nach Scheidegg oder andere in Richtung Oberstdorf – beide Programme fanden wegen der alpenländischen Ambiente und Schönheit viel Anklang bei unseren Chellern.

Der Montag begann mit einem Empfang im Alten Rathaus von Lindau. Frau Marion Miller und Herr Jürgen Müller hießen die Cheller Delegation willkommen und sprachen von dieser tief verankerten Freundschaft zwischen den beiden Städten.

Am Nachmittag stand Ravensburg auf dem Programm. Zuerst bekamen die Cheller eine für sie unbekannte und „exotische“ Mahlzeit, Maultaschen. Dann – gestärkt – führte ein sehr lebendiger zweisprachiger Stadtführer die bi-nationale Gruppe durch die Straßen und die Geschichte der ehemaligen freien Reichsstadt.

Der Aufenthalt endete mit einem feinen Lindauer Abendessen auf der Insel. Mit den Worten von Michèle Belle, der Présidente des Cheller Vereins ACFAACL, verabschiedete sich die Freundesgruppe, davon überzeugt, dass diese entstandenen Freundschaften weiter gehegt und gepflegt werden. Vive Lindau! Vive Chelles! Vive l‘Europe!