Freude über etwas zurückgekehrte Normalität

Nach zwei Jahren strenger Coronaauflagen konnte die Narrenzunft Lindau nun wieder eine normale Jahreshauptversammlung abhalten.

Nach der Begrüßung durch Zunftmeister Robert Dellinger und einem Gedenken an die Verstorben wurde gleich mit dem Rückblick begonnen. Schön war, dass unter Einhaltung aller Auflagen einige Aktivitäten durchgeführt werden konnten.

So wurden unter anderem 50 Jahre Narrenlinde gefeiert, es gab ein Häsabstauben und der Narrenbaum konnte gestellt werden. In kleinen Gruppen wurden die Schulen besucht und in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Eisportarena ist mit großem Erfolg eine Kinderdisco auf dem Eis veranstaltet worden. Der von Kämmerin Margit Späth vorgetragene Kassenbericht war pandemiebedingt erneut recht kurz, da keine Einnahmen verbucht werden konnten, aber wie immer tadellos und die Vorstandschaft konnte entlastet werden.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Robert Dellinger als Zunftmeister, Tanja Cleves als Zunftkanzellarin, Manuel Härtel und Jürgen Lösch als Zunftpfennigfuchser sowie Sandra Mayer als Zunftschreiberin in Ihren Ämtern bestätigt. Bei den Gruppenvorständen gab es ein paar Änderungen da einige Amtsinhaber nicht mehr zur Verfügung standen. Die neuen Gruppenvorstände sind bei den Binsengeistern Doreen Falge und Bettina Stohr, bei den Pflasterbuzen Julia Härtel und Lisa Nell. Die Kornköffler werden nun von Karin di Toro geleitet und bei den Moschtköpfen übernahm Martin Dellinger diese Aufgabe. Rudi Seberich und Silvia Luby wurden bei den Laufnarren im Amt bestätigt ebenso wie Franziska Budai und Jürgen Lösch beim Fanfarenzug.

Dann wurden die Ehrungen der letzten 3 Jahre für passive Mitglieder nachgeholt.

25 Jahre passives Mitglied sind Sonja Egle, Florian Elstner, Maximilian Weh, Diana Holzhey und Axel Zapf. Für 50-jährige Treue zur Narrenzunft konnten Rainer Hillermeier, Norbert Legner, Rudolf Müller, Gerhard Seiffert, Claudia Vögel, Georg Berger, Leopold Doll, Albert Kempter, Winfried Lau, Doris Westenauer, Erika Dietz, Hermann Lanz, Ferdinand Neumeier, Dieter Schneider sowie Hertha und Sighard Thomann ausgezeichnet werden.

Nach einem kurzen Ausblick auf 2022/23 mit hoffentlich vielen Veranstaltungen wurde die Versammlung beendet.

Der abschließende Dank galt den Mitgliedern für ihr Kommen sowie dem Club Vaudeville für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Bewirtung.