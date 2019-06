Sie haben es geschafft: 62 Schülerinnen und Schüler des Valentin-Heider-Gymnasiums (VHG) haben seit Freitag ihr Abiturzeugnis in der Tasche – und ein kleines, selbst gebasteltes Geschenk der Fünftklässler. Der Gesamtschnitt lag bei 2,1. „Damit seid ihr um einiges besser als der bayerische Durchschnitt, der in den vergangenen Jahren immer um die 2,3 lag“, sagte Schulleiter Waldemar Schmitt. Auch die anderen Festredner sparten nicht mit Lob für die Schüler. Und: Es gab Auszeichnungen zuhauf. Mit dem Abischnitt von 1.0 erreichte Cosima Paul ein Spitzenergebnis.

Kurz vor der Feierstunde stellen sich die jungen Leute fürs Abiturienten- und damit Abschiedsfoto auf dem Schulhof auf, die Letzten legen einen Spurt hin, um es noch rechtzeitig aufs Bild zu schaffen. Die Erleichterung ist den VHG-lern ins Gesicht geschrieben. „Die letzten Jahre waren eine lehrreiche, anstrengende, mit Höhen und Tiefen, grenzenloser Verzweiflung und zuweilen großer Ratlosigkeit versehene Zeit – für unsere Lehrer“, wird Marie Heider später stellvertretend für die Zwölftklässler sagen – und damit für Gelächter im Publikum sorgen. Die beiden werden den Lehrern, dem Direktorat und „insbesondere unseren Eltern“ danken. „Auch die Damen des beispiellosen Sekretariats dürfen hier nicht fehlen. Sie alle haben uns durch diese Zeit geholfen.“

Bei aller Freude über die neu gewonnene Freiheit kommt bei manchen auch Wehmut auf. Wen wundert’s, haben doch die Schülervertreter für das Wort „Abitur“, das aus dem Lateinischen stammt, die Übersetzung „Du wirst weggegangen“ gefunden.

Schulleiter Schmitt geht in seiner Rede auf den „Friday for Future“ ein. „Der Proteststurm der Schülerinnen und Schüler kann zu einer globalen gesellschaftlichen Bewegung werden, die mit historischen Umbruchdaten von 1848 oder 1989 vergleichbar sind“, sagte Schmitt. Der Bildungsauftrag der Schule erschöpfe sich „längst nicht mehr darin, Formeln zu pauken oder das Futur II zu bilden“. Es reiche nicht, Kompetenzen zu erwerben. Schmitt: „Schüler müssen erfahren, wie es ist, selbst etwas zu erreichen und sich in die Gesellschaft einzubringen (…) Aber auch, die Konsequenzen zu tragen, wenn man sich für ein legitimes Ziel über starre Regeln hinwegsetzt.“ Der Schulleiter lobte das soziale Engagement der Abiturienten. Seine Bilanz: „Wenn ich so auf diesen Abiturjahrgang schaue, ist mir um die Zukunft unseres Landes nicht bange.“

Auch Landrat Elmar Stegmann – wie später Angela Rundel als Vertreterin des Oberbürgermeisters und der Stadt – lobt die Abiturienten. Während Stegmann die jungen Leute zu Engagement in der Kommunalpolitik ermutigt, richtet Angelika Rundel an die Abiturienten den Appell, „Lindau im Herzen zu behalten“. Und sie gibt ihnen mit auf den Weg „Es gibt keine falschen, sondern nur Umwege im Leben.“ Dazu passt die Empfehlung von Elternbeiratsvorsitzendem Hans Tieber: „Habt keine Angst vor Fehlern“, ruft er. „An ihnen reifen Menschen.“