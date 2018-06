Fresh bleibt zu – Jugendliche sind enttäuscht

Es nützt nichts. So sehr die Burschen auch an der Tür rütteln: Das Zecher Jugendzentrum Fresh bleibt zu. Im Container am Rande des Zecher Sportplatzes wird vorläufig keine Jugendarbeit mehr stattfinden. Denn aus finanziellen und pädagogischen Gründen wollen Stadt und Synergie diese Arbeit nun auf das Xtra auf der Insel konzentrieren. In Zech löst das Unverständnis aus.

Chillen, Musik hören, Freunde treffen, und das ohne Aufsicht der Eltern. Für die Zecher Jugendlichen ist der Container ein Stück Freiheit. „Wir haben das Fresh auch selber gestrichen“, sagt eines der Mädchen. Für andere bietet dieser Ort Lebenshilfe: „Die Erzieher haben uns geholfen, bei den Hausaufgaben und bei Bewerbungen und so.“ Dass der Container seit Ostern endgültig für sie geschlossen ist – das versteht kaum einer der Jugendlichen in Zech.

Für die Stadt Lindau ist es eine Grundsatzentscheidung. „Macht es Sinn, Jugendarbeit in den einzelnen Stadtteilen zu leisten? Oder schaffen wir das besser von zentraler Stelle aus?“ Das sind die Fragen gewesen, die sich das städtische Fachgremium schon vor einem Jahr gestellt hat, wie Hauptamtsleiter Christian Ruh im Gespräch mit der LZ schildert.

Eine Antwort darauf habe das Gremium von Synergie erhofft: Die Firma mit dem Schwerpunkt soziale Bildung kümmert sich seit 2004 im Auftrag der Stadt um die Jugendarbeit in Lindau und die beiden Jugendhäuser Fresh und Xtra. Und die Synergie-Verantwortlichen, darunter Uli Nickles, sind überzeugt: In einer Stadt von der Größe Lindaus reiche ein zentraler Standort für die Jugendarbeit aus.

In diesem Fall ist das das alte Lindauer Jugendzentrum auf der Insel, das Xtra. „Hier konzentrieren wir unsere Arbeit, von hier aus gehen wir auch mit jährlichen Schwerpunkten in die Stadtteile“, so Nickles gegenüber der LZ.

Nachwuchs braucht Platz in Zech

Gaby Zobel, die Zecher Quartiersmanagerin, kennt die meisten der Jugendlichen, die mehr oder weniger regelmäßig das Fresh angesteuert haben. Dass es in Zech überhaupt einen Jugendtreff gibt, da hat Zobel vor rund zehn Jahren ihre Finger mit im Spiel gehabt: Die Sozialpädagogin wollte die Burschen und Mädchen von der Straße holen. Erst durften sie sich eine alte Wohnung in jenem GWG-Gebäude herrichten, in dem auch der Treffpunkt Zech seinen Ursprung gehabt hat. Später zogen die Jugendlichen in besagten Container um.

„Es wäre toll und vor allem notwendig, diese Arbeit in Zech weiterzumachen“, ist Gaby Zobel als Sozialpädagogin überzeugt. Und auch Petra Schönherr, die Leiterin des Projektes Soziale Stadt, bestätigt das. Schon einmal hat die Stadt das Fresh 2011 aus baulichen Gründen geschlossen. Viele der Jugendlichen seien in der Folge im Zecher Treffpunkt aufgeschlagen – was übrigens sogar Synergie in ihrem Jahresbericht zugibt.

„Das Xtra – das ist keine Alternative für unsere Jugendlichen“, sagt Zobel, unter anderem, weil es einfach zu weit von Zech sei. Der Quartiersmanagerin ist aber auch bewusst, dass es trotz allen Engagements den jungen Leuten kaum möglich ist, das Fresh eigenverantwortlich zu führen: Ein paar Stunden professionelle Hilfe in der Woche seien schon erforderlich.

Dafür hat die Stadt Lindau allerdings kein Geld. Das gibt Ruh unmissverständlich zu verstehen. 24 000 Euro wären nach seinen Worten jährlich erforderlich, um das Fresh weiterzubetreiben. „Das Geld müsste Synergie aus seinem Budget abgeben oder entsprechende Stunden“, so der Hauptamtsleiter. 6000 Euro hätte die Sozialfirma gefunden – „aber dann hätten wir das Sommerferienangebot Kidstown opfern müssen“. Da sei für das Fachgremium klar gewesen: „Das Fresh schließt“, zitiert Ruh den Beschluss.

Die Jugendlichen in Zech sind enttäuscht. Auch Eltern wollen aktiv werden. Für Ruh stellt sich eine andere Frage: „Schafft das Fresh Bedarf, oder braucht der Bedarf das Fresh?“ Das ist auch deshalb unklar, weil es keine verlässlichen Besucherzahlen gibt: Während Nickles von fünf bis höchstens 15 Jugendlichen spricht, heißt es aus Zech, dass teilweise bis zu zwei Dutzend Burschen und Mädchen ihre Nachmittage im Fresh verbracht haben.

Dass diese jungen Leute jetzt unter anderem Hausaufgabenhilfe vermissen, das kann der städtische Hauptamtsleiter allerdings nicht nachvollziehen: „Dafür ist doch die Schule zuständig, dafür haben wir doch dort Sozialarbeiter.“

Auf der Suche nach Lösungen

Einer Meinung mit Gaby Zobel ist Ruh dann allerdings, was die mögliche Zukunft des Containers am Zecher Sportplatz angeht: Die Quartiersmanagerin hofft, dass der Alpenverein, wenn er künftig dort den Bikepark betreibt, den Container dann als Anlaufstelle für die Biker nutzt. Nach Ruhs Informationen plant der Alpenverein etwas Ähnliches.

Wie sich die Situation in Zech entwickelt, das will die Stadt nach Ruhs Worten jetzt erst einmal beobachten. Und Nickles fügt an: „Wenn wir Bedarf sehen, dann machen wir vielleicht was temporär.“ Vorerst allerdings werden Aslan, Mewanda und ihre Freunde am Fresh weiter vor verschlossener Tür stehen.