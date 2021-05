Wer nach der Schule Lust auf ein Orientierungs- und Bildungsjahr in der Sportpraxis hat, um herauszufinden, was er studieren möchte oder welche Ausbildung ihm liegt, der kann sich jetzt auch beim Deutschen Alpenverein, Sektion Lindau, melden. Der DAV bietet neuerdings eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an.