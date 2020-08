Das Theater Lindau zeigt am Samstag, 5. September, das Freilufttheater „Die Wand“, welches ursprünglich am 26. Mai im Rahmen des Bodenseefestivals gezeigt werden sollte. Karten dafür können an der Theaterkasse gebucht werden.

Eine Frau wird auf einem Wochenendausflug in einem Jagdhaus in den Bergen plötzlich von einer unsichtbaren Wand von der Außenwelt abgeschnitten. Draußen scheint es kein Leben mehr zu geben. Völlig auf sich alleine gestellt, wird sie mit der vollen Härte und Schönheit des Daseins konfrontiert. Sie lernt, in der Natur zu überleben und mit der Einsamkeit zurecht zu kommen.

Die Wand ist ein laut Ankündigung faszinierender Roman, ein sprachliches Ereignis und sehr aktueller Text. Es geht um das Verhältnis des Menschen zur Natur, um eine starke Frau und um das pure Leben selbst.

Das Theater Café Fuerte bringt diesen verstörenden und wunderschönen Roman mit der Tänzerin Eve Ganneau und der Schauspielerin Kristine Walther auf eine winzige Holzbühne in weiter Natur.

Regie: Danielle Fend-Strahm, Musik: Florian Wagner, Kostüm: Matthias Strahm, Assistenz: Lisa Jakob, Tanz: Eva Ganneau. Mit: Kristine Alther, Tobias Fend und Eva Ganneau (Tanz).