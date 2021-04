Freigänger Toni sucht ein neues Zuhause

Das Tierheim Lindau stellt diese Woche Kater Toni vor. Der graue Kater kam am 1. April ins Tierheim, da er im Raum Lindau herrenlos aufgegriffen wurde. Sein Alter wird auf vier Jahre geschätzt. Der Freigänger zieht sich noch gerne in eine Katzenhöhle zurück und ist noch ziemlich zurückhaltend und schüchtern. So wird für ihn ein ruhiges Plätzchen ohne kleine Kinder gesucht. Toni sollte im neuen Zuhause ungehindert ein- und ausgehen können. Die neuen Tierhalter sollten ihm genügend Zeit zum Auftauen geben und ihm so mit Geduld, Zeit und Liebe entgegenkommen. Der Kater ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft. Wer ihm ein neues Zuhause geben will und mehr über Toni erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382 / 723 65, in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter www.tierheim-lindau.de