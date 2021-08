Freie Wähler starten neu durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 2019 konnte endlich wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz stattfinden. Unter anderem stand auch die Neuwahl des gesamten Vorstands auf der Agenda. 21 Freie Wähler machten sich auf den Weg in die Inselhalle. Hier konnte Corona-konform die Mitgliederversammlung abgehalten werden. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten wie den Jahresberichten des Kassiers für die Jahre 2019 und 2020 standen noch die Berichte der Stadträte und des Vorstands auf dem Programm. Die Ausführungen der beiden Stadträte Andreas Reich und Werner Schönberger waren wie immer aufschlussreich und interessant. Leider müssen die FW auf Miriam Krätschell verzichten, da Sie berufsbedingt und aus persönlichen Gründen ihr Stadtratsmandat nicht mehr ausführen kann. Ihr folgte Werner Schönberger als Listennächster. Die Kassenberichte wurden Geschäftsjahr-bezogen vorgetragen und durch die Kassenprüfer in Augenschein genommen. Die Kasse wurde wie immer genau und ordnungsgemäß geführt. Im Anschluss daran erfolgte die Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstands für die Jahre 2019 und 2020. Der scheidende Vorsitzende Manfred Kaschner dankte der Vorstandschaft und den Beiräten sowie aktiven der Freien Wähler für die gute Zusammenarbeit. Im Vorfeld war bereits klar, dass Manfred Kaschner nicht erneut als Vorsitzender der Freien Wähler Lindau zur Verfügung stehen würde. Deshalb haben sich die FW dran gemacht eine neue Vorstandsmannschaft zu suchen und sie haben Sie auch gefunden. Dieter Eibl als langjähriger Schriftführer hat ab dem 1. Oktober Zeit und viel Lust die Freien Wähler zu führen. Er wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Visionen sind klar, er will die Freien Wähler jünger und weiblicher werden lassen, den Ortsverein Freie Wähler Lindau e.V. in die Partei der Freien Wähler integrieren und zuguterletzt Arbeit der beiden Stadträte Andi Reich und Werner Schönberger voll und ganz unterstützen. Ihm folgt auf den Stellvertreterpositionen eine junge Lindauerin mit Marie Wirth und der in Lindau allseits bekannte Roland Manz. Die Kasse kommt mit Knut-Steffen Waldow in sehr gute Hände. Für den korrekten Schriftverkehr sorgt künftig Bernd Fritzsche als Schriftführer. Auch sechs Beiräte wurden wieder in ihre Ämter gewählt. Dies sind die Ehrenvorsitzende Ursula Krieger, Esther von Hoyer, Günther Elstner, Kurt Göppel, Leonhard Hander und Paolo Mura. Wie schon in den vergangenen Jahren führte Ehrenmitglied Dieter Fürhaupter als Wahlleiter durch die Vorstandswahlen. Ihm gebührt ein großer Dank dafür.