Freie Wähler verzichten auf Wahlplakate

Die Freien Wähler Lindau werden im Stadtratswahlkampf auf Wahlplakate verzichten. „So praktizieren wir aktiven Umweltschutz“, schreiben die Freien Wähler in eiern Pressemitteilung. Man wolle sich stattdessen über sogenannte Großplakate, in Stadtteil-Veranstaltungen, an Informationsständen und in sozialen Medien präsentieren. Auch auf den übermäßigen Einsatz von Info-Flyern wolle man verzichten.

„Unsere persönliche Form der Wahlwerbung und Information vermeidet weitestgehend das Entstehen von Papier- und Rest-Müll“, schreibt Vorsitzender Manfred Kaschner. Die bei der Wahlwerbung verwendeten sogenannten Hohlkammerplakate sowie andere Plakate und Werbemittel, die überwiegend aus Kunststoff oder beschichtetem Papier hergestellt werden, belasten laut FW nicht nur bei der Herstellung die Umwelt, sie sind gerade bei der Entsorgung problematisch. „Gerne hätten wir die von uns schon mehrfach Vorgeschlagene und von einer Mehrheit im Stadtrat unterstützte Initiative zur Plakatierungsverordnung umgesetzt gesehen“, heißt es weiter. Die Freien Wähler rufen auch die anderen Parteien und Gruppierungen dazu auf, im Wahlkampf das Thema Umweltschutz ernst zu nehmen.