Freie Wähler besuchen Stadtteile und Seegemeinden

Die Freien Wähler Lindau laden anlässlich der bayerischen Landtagswahl für Freitag, 5. Oktober, zu Info-Veranstaltungen in den Seegemeinden und in Lindau ein. Die Landtagswahl-Kandidaten Leopold Herz und Alexander Hold sowie der Bezirkstagskandidat Klaus Burkhard werden mit einem Bäckereimobil die Seegemeinden und die einzelnen Stadtteile in Lindau besuchen um mit interessierten Bürgern bei Brezeln und Getränken ins Gespräch zu kommen.

Ab 10 Uhr steht das Bäckereimobil in Nonnenhorn am Kiosk am alten Feuerwehrhaus, ab 11 Uhr auf dem Lindenplatz in Wasserburg, ab 13.30 Uhr auf dem Buttlerhügel am Pavillon in Reutin, ab 15 Uhr auf dem Hafenplatz, Höhe BSB-Steg/Taxi-Stand auf der Insel und ab 16.15 Uhr auf dem Kirchplatz/Kopernikus-Platz in Zech. Den Abschluss des Tages bildet eine öffentliche Abendveranstaltung um 18 Uhr im Köchlin, hier stellen sich die Kandidaten den Themen, Sorgen und Fragen der Bürger.