Freie Schule Lindau verabschiedet Absolventen

In einem stimmungsvollen Fest hat die Freie Schule Lindau am vergangenen Freitag im Schindlersaal in Kennelbach ihre Absolventen gewürdigt. In einer sehr abwechslungsreichen Mischung aus Sketchen, Filmen, Tanz, Songs und Ansprachen haben sich die Jugendlichen der Freien Schule mit ihrem selbst kreierten und eingeübten Programm von ihren Pädagogen und der Schulgemeinschaft verabschiedet. Krankheitsbedingt konnten acht Schülerinnen und Schüler nicht dabei sein, für sie wurde das Programm über „Zoom“ nach Hause übertragen, so dass sie wenigstens virtuell Teil der Gemeinschaft sein konnten. Die Jugendlichen des QA (Foto, 9. Jahrgangsstufe) werden zum größten Teil im nächsten Schuljahr an der Freien Schule verbleiben und den MSA (Mittlerer Schulabschluss) in der 10. Klasse absolvieren. Für die Jugendlichen des MSA markierte dieser Abend das Ende ihrer Zeit an der Freien Schule Lindau. Im Laufe des Programms blickten die Jugendlichen auf eine schöne und kreative Schulzeit zurück, in der sie nach eigenen Aussagen sehr viel für ihr zukünftiges Leben gelernt haben. Voller Freude und mit ein bisschen Wehmut schauten die Absolventen auch mit einer Diashow auf Ihre Zeit an der FLS zurück, die für einige von ihnen wirklich seit der ersten Klasse „ihre Schule“ war. Etwa die Hälfte der Jugendlichen wird im September nun an ein weiterführendes Gymnasium wechseln, andere beginnen eine Berufsausbildung oder machen ein freiwilliges soziales Jahr. Und spätestens beim nächsten Tag der offenen Tür soll es beim traditionellen Ehemaligen-Café ein großes Wiedersehen geben.