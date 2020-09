Freie Schule bringt „Jugendschule“ auf den Weg

Speziell für Heranwachsende im Alter zwischen eta zwölf und 18 Jahren bietet die Freie Schule Lindau künftig eine Jugendschule an. Nach den Ferien geht es bereits los.

Das Jugendalter ist die dritte von ihr beschriebene Lebensphase, eine sehr instabile Phase und eine Phase gravierender körperlicher und seelischer Umbrüche, informiert die Schule in einer Pressemitteilung. Nach dem Bedürfnis nach körperlicher Unabhängigkeit bei jungen Kindern bis sechs Jahren, und dem Bedürfnis nach geistiger Unabhängigkeit in den ersten Schuljahren (von sechs bis etwa zwölf Jahren) stehe dann vor allem das Bedürfnis nach sozialer und ökonomischer Unabhängigkeit im Vordergrund. Es drehe sich um die zentralen Fragen wie: Wer bin ich? Wer kann/werde ich sein? Welche Rolle kann/werde ich in meinem Umfeld/ in der Gesellschaft spielen? In diesem Alter treten neben den körperlichen Veränderungen auch emotional zahlreiche Zweifel und Unsicherheiten, starke Gemütsbewegungen und Entmutigungen auf. „Viele Familien kennen dies als Zeit der Pubertät ihrer Kinder. Es ist die Phase, in der Jugendliche sich viel mit Gerechtigkeit und Menschenwürde beschäftigen und sehr sensibel für soziale und gesellschaftliche Prozesse sind“, schreibt die Schule weiter.

Montessori schreibe für die Jugendzeit daher auch nicht das Konzept der Grundschule fort, sondern plädiere für eine radikale Zäsur und „die Entschulung des Lernens“. Das originale Konzept des „Erdkinderplanes“ habe sie in einer Lebensform auf dem Land als „Studien- und Arbeitszentrum“ entwickelt, bestehend aus einem Bauernhof als Stätte der Produktion, einem Geschäft/Hofladen als Stätte des Vertriebs, des Warenaustausches und der Kommunikation, einem Gästehaus als Dienstleistungs- und Kontakteinrichtung sowie der Verwaltung der Gesamteinrichtung.

Im Kern gehe es darum, auf die zentralen Fragen und Entwicklungsbedürfnisse der Jugendlichen Antworten zu entwickeln und eine für diesen Anspruch angemessene „vorbereitete Umgebung“ zu schaffen. So habe man sich in einem innerschulischen Prozess entschieden, den so genannten „Erdkinderplan“ nach Maria Montessori als Vertiefung und Ausbau des Profilbereichs „Theaterpädagogik“ zu entwickeln.

Ziel sei es dabei, die Prinzipien des „Erdkinderplans“ in ein großangelegtes Kulturprojekt mit Schwerpunkt Theater zu übersetzen, also den Jugendlichen im übertragenen Sinn, auf inhaltlicher, künstlerischer, persönlicher, gemeinschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene Erfahrungen zu ermöglichen. Und das in einem Drittel der Zeit außerhalb des Schulhauses.

Jeweils etwa 16 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahre dieser Stufe werden über das gesamte Schuljahr rollierend für immer zwei Wochen außerhalb im Kulturprojekt lernen und arbeiten, während die anderen in der Schule sind.

Durch eine Kooperation mit der Dialoge-Bodensee Sprachschule, die bereits seit drei Jahrzehnten auf der Lindauer Insel Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, und seit geraumer Zeit vermehrt Programme wie Englischferienkurse oder Abendkurse für regionales Klientel anbietet, konnten wir die alte Zollhalle im Bahnhof als idealen Umsetzungsort gewinnen.

In einem ersten Schritt werden sich die Jugendlichen nun bereits im September mit Vereinsgrundlagen und Schülerfirma beschäftigen. Die Wahlpflichtfächer Wirtschaft (beispielsweise Vereinsgründung, Projektplanung), Soziales und Ernährung (Catering) und Technik (Licht- und Tontechnik, Bühnenbild und vieles mehr) werden neben der Theaterpädagogik die zentralen Säulen des Projekts sein. Begleitet und geleitet wird das Projekt von Theaterpädagogin Francesca Motta.

Neben der Kooperation mit Dialoge seien weitere Kooperationen mit Theaterschaffenden im Bodenseekreis sowie die Zusammenarbeit mit professionellen Schauspielern, Bühnenbildnern und Grafikern geplant.