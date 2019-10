Freie Bürger wollen wieder eine selbstständige Schule in Zech

Die Stadt soll im kommenden Jahr unbedingt mit dem Ausbau der Grundschule Zech beginnen. Außerdem wollen die Freien Bürger diese Schule wieder eigenständig mit eigenem Schulsprengel auf Dauer sichern.

Günther Brombeiß fordert für die Freien Bürger vor Beginn der Haushaltsberatungen nach mehreren Jahren der Vorbereitung für 2020 endlich einen Beginn der Bauarbeiten an der Zecher Grundschule. Im kommenden Jahr würden die ersten Mieter ihre Wohnungen auf dem früheren Hoeckle-Grundstück beziehen. Wie berichtet, errichtet die GWG dort eine neue Wohnanlage. „Die Stadt ist nun gefordert, im Jahr 2020 die Sanierung und die Erweiterung der Grundschule in Zech endlich umzusetzen“, schreibt Brombeiß in der Pressemitteilung. Dazu sei das nötige Geld in den Haushaltsplan einzustellen.

Der Fraktionssprecher der FB ergänzt, dass vor allem das Schulamt sämtliche Überlegungen früherer Jahre einstellen sollte, die Grundschule Zech zu schließen. Brombeiß weist darauf hin, dass die Schule infolge der neuen Einwohner in Zech und der deshalb wachsenden Schülerzahl deutlich größer werde. Brombeiß fordert deshalb im Namen der Freien Bürgerschaft, die Zecher Schule wieder selbstständig zu machen mit einem eigenständigen Schulsprengel. Bisher handelt es sich bei der Schule um einen Außenstandort der Reutiner Grundschule.

Brombeiß erinnerte an die Besichtigung der Stadträte aller Schulen auf Initiative der FB im Sommer 2017. Damals habe die Stadtverwaltung den Vorschlag gemacht, die Grundschule Zech zu sanieren. Die Verwaltung habe auf ein neues Förderprogramm des Freistaats Bayern verwiesen. Der Stadtrat habe dem zugestimmt. Später stellte sich heraus, dass der Freistaat die Zecher Schule nicht in das Förderprogramm aufnahm. Stattdessen erhielt Lindau aus diesem Zuschusstopf Geld für die Sanierung der Grundschule Insel. Seitdem planen Stadtverwaltung, Schulamt und Regierung von Schwaben den Ausbau der Grundschule Zech, den der Freistaat ebenfalls fördern wird – aus einem anderen Zuschussprogramm heraus.

Aus Sicht der Freien Bürger kommt der Umbau der Schule allerdings zu spät, weil die Schule nicht fertig ist, wenn die Schülerzahl bereits zunehmen wird. Vor diesem Hintergrund erinnert Brombeiß daran, dass auch in anderen Stadtteilen, vor allem in Reutin, erhebliche Wohnbauprojekte geplant sind. Dafür reichten die vorhandenen Unterrichts- und Betreuungsräume nicht aus. „Die Freien Bürger erwarten, dass dem Stadtrat umgehend ein Konzept vorgelegt wird, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann“, schreibt Brombeiß und fügt hinzu: „Die Freien Bürger erwarten, dass zukünftig in Lindau vor Bezug der neuen Wohnungen in den neuen Baugebieten die daraus resultierenden notwendigen Krippen- und Kindergartenplätze sowie die Unterrichts- und Betreuungsräume an den jeweiligen Schulen geschaffen werden.“