Freie Bürger wollen Parkhaus über Gleisen

Die Stadtratsfraktion der Freien Bürgerschaft hat sich Gedanken über die Parkplatzsituation am neuen Bahnhof Reutin gemacht. Sie schlägt vor, ein Parkhaus über den Gleisen prüfen zu lassen. Diese Idee hatte auch Robert Stolze, Leiter des Bayerischen Hofs, beim jüngsten Bürgerworkshop zum Thema Berliner Platz präsentiert.

„Wenn die Stadt Lindau möchte, dass am neuen Bahnhof in Reutin auch langfristig Züge für Fernverbindungen halten, wird es notwendig sein, eine Infrastruktur zu schaffen, die sicher stellt, dass dort immer zahlreiche Bahnkunden ein- und aussteigen werden“, schreiben die Freien Bürger. Es gelte also auch die Bevölkerung des Umlandes dazu zu bringen, diesen neuen Bahnhof zu nutzen. Zur notwendigen Infrastruktur gehöre somit unter anderem eine ausreichende Anzahl an Auto-Parkplätzen.

„Leider ist die zur Verfügung stehende Fläche zwischen der Bregenzer Straße und den Gleisen äußerst gering, gilt es auch ausreichende Flächen für ein Gebäude, einen Busbahnhof und Fahrrad-Abstellplätze zu haben“, schreiben die Freien Bürger weiter – und blicken nach Winterthur in der Schweiz. Dort wurde das Platzproblem am Bahnhof dadurch gelöst, indem die Parkplätze über den Gleisen des Bahnhofs errichtet wurden. Von solchen Parkplätzen könnte man direkt zu den Bahnsteigen gelangen.

„Nachdem sowieso eine großzügige Überquerung der Gleise in Reutin angedacht ist, sollte unserer Meinung nach eine solche Parkierungsmöglichkeit zumindest für einen Teil der Gleisflächen mit untersucht werden“, so die Freien Bürger. Die Verwaltung solle nun mit der Deutschen Bahn abklären, ob eine solche Lösung über den Gleisen möglich ist, und diese mögliche Lösung für weitere Überlegungen zum neuen Bahnhof mit aufnehmen.

Robert Stolze, Leiter des Bayerischen Hofs, hatte beim Bürgerworkshop vor knapp zwei Wochen vorgeschlagen, dass die Stadt ein solches Parkhaus über den Gleisen bauen solle. Bei einigen Workshop-Teilnehmern kam die Idee gut an. (lz)