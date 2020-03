Freie Bürger wollen neue Kindergärten bauen

Wer erwartet habe, eine politische Aschermittwochsrede zu hören, werde enttäuscht sein. So begann Günther Brombeiß beim FB-Bürgergespräch im Schönauer Rädle seine Ausführungen zur Lindauer Stadtpolitik. Es sei nicht der politische Stil der Freien Bürger auf politische Mitbewerber draufzuhauen. Vielmehr gelte es, mit allen anderen Gruppierungen im Stadtrat und im Kreistag gut zusammenzuarbeiten.

Bei der Vielzahl der Gruppierung-en im Stadtrat sei es anders auch gar nicht möglich, Projekte voranzubringen, schreiben die FB in einer Pressemitteilung. Die Toleranz gegenüber dem politisch Andersdenkenden sei dazu eine Voraussetzung. Brombeiß erinnerte daran, dass die Freien Bürger bei verschiedenen Themen die anderen Fraktionen frühzeitig mit eingebunden und dazu beigetragen habe, dass deutliche Mehrheiten im Stadtrat zustande gekommen seien. So erinnerte er auch an die einstimmigen Beschlüsse zur verstärkten Förderung der städtischen Schulen. Es liege nun am Stadtrat, „geradlinig zu bleiben und die Beschlüsse auch umzusetzen“.

Eine besondere Herausforderung stellen dabei nach FB-Auffassung die Räume für Betreuungseinrichtungen dar. Vorbild sei die Schule in Weißensberg. Für die Freien Bürger sei die „Schuloffensive Lindau“ ein Kernstück der Stadtratspolitik der nächsten Jahre, heißt es in der Mitteilung weiter.

Brombeiß verwies auf eine Vielzahl von Projekten, welche die Handschrift der Freien Bürger tragen. Neben den Schulen führte er unter anderem die Kindergärten, den Jugendtreff Fresh, die Feuerwehrhauptwache, die Therme, die Inselhalle mit Parkhaus, die Unterführungen, den Radweg nach Oberreitnau und das schnelle Internet für alle an. In den nächsten Jahren gelte es, neben den laufenden Großprojekten eine Stärkung der Stadtteilzentren, die Entwicklung der Grünflächen, die Unterstützung und den Neubau von Kindergärten sowie eine verstärkte Förderung des Ehrenamtes umzusetzen. Eine besondere Herausforderung sei die Gestaltung des Berliner Platzes und dessen Umfeld. Nach der Vorstellung der Stadtrats- und Kreistagskandidaten sprach OB-Kandidat Mathias Hotz die Notwendigkeit an, dass sich die Stadt wieder mehr auf die Pflichtaufgaben konzentrieren müsse. Dazu zähle er die Sanierung der Straßen sowie die Schulen mit den Betreuungseinrichtungen und die Kindergärten. Auch die Infrastruktur in den einzelnen Stadtteilen sei für ihn von besonderer Bedeutung.

In der anschließenden Diskussion ging es um inselnahe Parkplätze, die Entwicklungen am Hafen und der Hinteren Insel. Brombeiß wies darauf hin, dass es für die Freien Bürger wichtig sei, dass die Hintere Insel ein Treffpunkt der Lindauer aus allen Stadtteilen und aller Generationen bleibe. Der Bürgerpark stehe deshalb im Mittelpunkt. Die spätere Wohnbebauung müsse sich daran orientieren, dass dort aktives Leben stattfinde.