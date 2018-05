Freibäder rund um Lindau eröffnen die Badesaison

Auch wenn das Wasser mit knapp 15 Grad im Bodensee vor Lindau noch sehr kühl ist, eröffnen an diesem Wochenende die erste Frei- und Strandbäder am bayerischen Bodensee die Badesaison. Bis September hoffen die Bäder auf gutes Badewetter und regen Besuch.

Als erstes öffnet an diesem Freitag das Aquamarin in Wasserburg. Wem es im See noch zu kalt ist, der freut sich auf das 28 Grad warm beheizte Becken dort. Das Bad ist im Mai täglich von 10 Uhr für ruhige Schwimmer und ab 10.30 Uhr für jedermann bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder und Jugendliche zahlen zwei Euro.

Nach guten Erfahrungen im Vorjahr hat die Gemeinde Wasserburg dauerhaft eine Wiese in fußläufiger Entfernung zum Bad als Parkplatz hergerichtet. Mit Absperrband und an besucherstarken Tagen voraussichtlich wieder mit Parkeinweisern will die Gemeinde der Dauer-Parkplatznot am Freibad Herr werden.

Einen Tag nach Wasserburg, am Samstag, öffnet auch das Nonnenhorner Freibad. Die Gäste dürfen sich dort auf die neue Rutsche freuen. Die Becken sind auch heuer mindestens 26 Grad warm. Auch die Eintrittspreise sind unverändert. Zu Saisonbeginn ist das Nonnenhorner Bad täglich ab 9.30 Uhr geöffnet, bei schlechtem Wetter bis 13 Uhr, bei Sonne bis 18 Uhr.

Bereits geöffnet ist die Badestelle im Lindenhofpark, die ohne Aufsicht bei freiem Eintritt nutzbar ist. Das angeschlossene Restaurant ist bei gutem Wetter täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Neues Schließsystem im Römus

Das Römerbad als Vereinsbad wird die Saison am 12. Mai eröffnen, wie Römus-Vorsitzende Birgit Russ auf Anfrage der LZ ankündigt. Eine wichtige Neuerung werden die Mitglieder schon vor der Tür bemerken: „Wir haben ein neues Schließsystem.“ Dafür müssen die Römus-Mitglieder ihre alten Zugangschips umtauschen. Das ist noch möglich an diesem Samstag, 5. Mai, zwischen 9 und 15 Uhr. Ein späterer Umtausch ist zwar auch noch möglich, aber nicht mehr reibungslos. „Wir finden da noch eine Lösung“, sagt Russ, die aber hofft, dass viele Römer-Freunde sich ihren Chip am kommenden Samstag holen. Der Verein mit knapp 1700 Mitgliedern hat den Aufnahmestopp sogenannter Fördermitglieder für dieses Jahr verlängert. Eine ordentliche Mitgliedschaft ist laut Russ aber noch möglich.

Als letzte wird die Stadt Lindau im Naturbad Eichwald und im Freibad Oberreitnau die Saison am 19. Mai eröffnen, also am ersten Tag der Pfingstferien. Im Eichwald sind die Abrissarbeiten weit fortgeschritten, der Neubau der Therme soll im Sommer beginnen. Zusätzlich zum WC in der Eishalle wollen die Bäderbetriebe eine WC-Anlage aufstellen. Eis und Getränke gibt es im Kiosk in der Eishalle. In Oberreitnau wird die Stadt die Badeaufsicht stellen. Für den Kiosk gibt es wieder einen Pächter, der dort neben Eis und Getränken auch kleine Speisen anbieten wird.